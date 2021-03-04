Doğallığını gözler önüne seren 35 yaşındaki Hadise, "Herkese merhaba... Geçen hafta başlattığım #makyajsızpazartesi challenge'ı bugün devam ettirmek istiyorum. Bugün meydan okumak istediğim isimler; Şükran Ovalı, Tülin Şahin, Ezgi Mola ve Derya Açıkgöz... Sizden beklediğim şey şu; makyajsız bir fotoğraf veya video yüklemeniz, bunu #makyajsızpazartesi hashtag'i ile sosyal medyanıza yükleyip, başka birisine meydan okumanız. Haydi, siz de benimle aynı şeyi yapın. Bekliyorum..." ifadelerini kullandı.