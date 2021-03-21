Ünlü şarkıcı Hadise, uzun süredir aradığı aşkı oyuncu Kaan Yıldırım'da buldu. Geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran ikili, barışarak ilişkilerine yeni bir şans verdi.

AŞIKLARIN PAZAR KEYFİ

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan ve nikah masasına oturması beklenen çift, pazar günü gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasını birlikte geçirdi.

Aşklarını sık sık sosyal medyaya taşıyan ikiliden Yıldırım, sevgilisi ile birlikte çekilen bu yeni karesini takipçileriyle paylaştı.

"EVLİLİK" AÇIKLAMASI

Hadise barışma sonrasındaki "evlilik" haberiyle ilgili, "Öyle bir şey olursa zaten duyarsınız" ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı, "Kaan Yıldırım sizinle barışmak için yollarınıza gül döktü mü?" şeklindeki soruya ise kahkaha atarak karşılık vermişti.