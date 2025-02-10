Hadise, Konya ve Kayseri'de sahne aldı

Hadise, Konya ve Kayseri'de coşkuyla karşılandı. Özellikle genç kızların yoğun ilgi gösterdiği konserlerinde Hadise; "Hepimiz prenses olmayı hak ediyoruz" diyerek, 'Prenses' şarkısını binlerce genç kız ile birlikte söyledi.

"Tempomuz çok yoğun ama en mutlu olduğum yerde, sahnede sizlerleyim. Bu muhteşem seyirci için her şeye değer." sözleriyle seyircisini selamlayan şarkıcı, Konya'da beyaz, Kayseri'de yeşil renklerdeki kostümleriyle sahneye çıktı.