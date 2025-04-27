Hadise, moda şovu sundu

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Hadise, Kıbrıs 'ta sahneye çıktı. Hadise, mor tonlarındaki iddialı elbisesi ve göz alıcı botlarıyla sahnede adeta bir moda şovu sundu.

Ritmin bir an bile düşmediği gecede Hadise, enerjisini konser boyunca koruyarak izleyicilere adeta zamanın nasıl geçtiğini unutturdu. Dinleyiciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, telefon kameraları da bir an olsun sahneden ayrılmadı.