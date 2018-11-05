Olay gece saatlerinde Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre; Günbatımı Sokak’ta bulunan tek katlı evde yaşayan Gürkan Adalı (22), uyumak için odasına gitti. Bu sırada sokağın üst tarafındaki mezarlık yolundan inen hafif ticari araç kontrolden çıktı. Araç, yolun alt tarafındaki Adalı ailesine ait evin çatısına uçarak oturma odasına düştü. Yatağa uzandıktan 10 dakika sonra büyük bir gürültüyle uyanan Adalı, evin çatısından oturma odasına ticari araç girdiğini görünce önce şoka girdi.



Gürültüye uyanan mahalle sakinlerinin yardımıyla araçtan çıkan şahıslar, olay yerinden kaçtı. Evde bulunan ve aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulan Gürkan Adalı ve komşularının haber vermesi üzerine olay yerine, polis ekipleri sevk edildi.

“MİSAFİRDEN ÇOK ARAÇ GELİYOR”

Uyuduğu esnada odaya giren araç ile şoka girdiğini söyleyen Gürkan Adalı, “Ben bu odada yatıyordum zaten. 15 dakika oldu olmadı lavaboya gidip içeri odama geçtim. Daha dalmamıştım ki araba uçmuş. O şeyle kalktım baktım araba mı uçmuş diye bir şey parlıyor. Telefonun flaşını bir yaktım araba evin içinde duruyor yani. 10 dakika önce kalkmasaydım üzerime uçacaktı. Araçtakileri gördüm, polise de söyledim. 2-3 ayda bir araç giriyor. Misafirden çok araç geliyor bizim evimize” diye konuştu.

ARACI KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Evde incelemelerin tamamlanmasının ardından alkollü olarak aracı kullandığı iddia edilen A.K, gözaltına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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