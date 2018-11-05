SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
kocaeli derince trafik kazası
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Hafif ticari araç evin çatısına uçtu, mahalleli ayağa kalktı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yokuş aşağı giderken kontrolden çıkan hafif ticari araç bir evin çatısından oturma odasına girdi. Uyuduğu odaya 2 ayda 2. kez araç girdiğini görünce şoka giren ev sahibi genç, “Misafirden çok araç geliyor bizim evimize” diyerek tepki gösterdi

05.11.2018 - 05:17 | Güncelleme: İHA

Olay gece saatlerinde Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre; Günbatımı Sokak’ta bulunan tek katlı evde yaşayan Gürkan Adalı (22), uyumak için odasına gitti. Bu sırada sokağın üst tarafındaki mezarlık yolundan inen hafif ticari araç kontrolden çıktı. Araç, yolun alt tarafındaki Adalı ailesine ait evin çatısına uçarak oturma odasına düştü. Yatağa uzandıktan 10 dakika sonra büyük bir gürültüyle uyanan Adalı, evin çatısından oturma odasına ticari araç girdiğini görünce önce şoka girdi. 

Gürültüye uyanan mahalle sakinlerinin yardımıyla araçtan çıkan şahıslar, olay yerinden kaçtı. Evde bulunan ve aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulan Gürkan Adalı ve komşularının haber vermesi üzerine olay yerine, polis ekipleri sevk edildi.

“MİSAFİRDEN ÇOK ARAÇ GELİYOR”

Uyuduğu esnada odaya giren araç ile şoka girdiğini söyleyen Gürkan Adalı, “Ben bu odada yatıyordum zaten. 15 dakika oldu olmadı lavaboya gidip içeri odama geçtim. Daha dalmamıştım ki araba uçmuş. O şeyle kalktım baktım araba mı uçmuş diye bir şey parlıyor. Telefonun flaşını bir yaktım araba evin içinde duruyor yani. 10 dakika önce kalkmasaydım üzerime uçacaktı. Araçtakileri gördüm, polise de söyledim. 2-3 ayda bir araç giriyor. Misafirden çok araç geliyor bizim evimize” diye konuştu.

ARACI KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI 

Evde incelemelerin tamamlanmasının ardından alkollü olarak aracı kullandığı iddia edilen A.K, gözaltına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X