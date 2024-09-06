Örneğin, bir eve baktığınızda, boya rengini, dikkat çeken verandayı ve çevredeki yeşilliği kaydedebilirsiniz. Ancak başka bir kişi, sizin bu yüzeysel ayrıntıları hafızaya almak için harcadığınız sürede, pencere sayısı veya bahçedeki ağaç türleri gibi ayrıntıları da fark edebilir. Başka bir deyişle, daha çok şey hatırlayan bir kişi, daha az zamanda daha fazla bilgi kaydedebilir. Evin bu kadar detaylı gözlemlenmesi, daha sonra hatırladıklarında evin daha net bir zihinsel imajını oluşturmalarına yardımcı olabilir.