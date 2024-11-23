Balık yağı, eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA) olmak üzere iki ana omega-3 türü içerir. Bu yağ asitleri, hücre zarlarının bir parçasıdır ve vücutta güçlü anti-enflamatuar işlevlere sahiptir. EPA ve DHA, insan gelişimi ve kalp sağlığı için de hayati öneme sahiptir.