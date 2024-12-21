Hafsanur Sancaktutan: Bu tür şeylerden hep korkmuşumdur

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hafsanur Sancaktutan, bir davette görüntülendi.

Hafsanur Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka'nın Kolombiya'da olmasını değerlendirdi. Sancaktutan, "Mesafe yok, saat farkı var. Konuşuyoruz ama teknoloji var biz de kullanıyoruz. Her şey yolunda şu an" diyerek gülümsedi.

REKLAM Kubilay Aka, Cartagena'da bir kumsala sevgilisinin adını yazarak Hafsanur Sancaktutan'a romantik bir sürpriz yapmıştı. Oyuncu, hayatında henüz tamamlayamadığı çok şey olduğunu dile getirerek; "Çok fazla şey var diyebilirim aslında hayatımda tamamlayamadığım. Şu an tamamladığım henüz % 15 gibidir. Yaşım da henüz 24, küçüğüm daha. Tamamlamaya çalışacağım Allah, ömür verirse. En büyük hayalim şu an İspanyolca öğrenmek" dedi.