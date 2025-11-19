Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Hafsanur Sancaktutan: Çocuk da yaparım kariyer de - Magazin haberleri

        Hafsanur Sancaktutan: Çocuk da yaparım kariyer de

        Kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan, "Kariyer mi evlilik mi?" sorusuna dikkat çeken yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 08:15 Güncelleme: 19.11.2025 - 08:15
        "Çocuk da yaparım kariyer de"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hafsanur Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka'nın kadrosunda yer aldığı 'Fora' adlı tiyatro oyununun prömiyerine katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sancaktutan, oyunu daha önce izlediğini söyleyerek "Çok heyecanlıyım gurur duyuyorum çünkü çok güzel bir oyun olmuş" dedi.

        "KISKANIYORUM"

        Kıskançlık sorusuna yanıt veren Hafsanur Sancaktutan, "Tabii ki kıskanıyorum ama onun yaşam hakkını kısıtlamadan hepimizin kıskanılmaya ihtiyacı var ölçülü olmalı" yanıtını verdi. Sancaktutan, evlilikle ilgili ise "Hazır olmayı bekliyoruz işlerimiz var telaşeye gelsin istemiyoruz şu anki süreçten memnunuz" ifadelerini kullandı.

        "EVLİLİK DE YAPARIM KARİYER DE"

        Sancaktutan, gazetecilerin "Kariyer mi evlilik mi?" sorusuna ise "Neden ikisi aynı anda olmasın? Evlilik de yaparım kariyer de çocuk da isterim. Buna örnek olmak isterim" yanıtını verdi.

        Oyuncu Kubilay Aka'nın bir dönem saçlarını pembe rengine boyatmasına da değinen Hafsanur Sancaktutan, "Ben çok beğeniyorum. 'Keşke dönse' diyorum ama projelerden dolayı şimdilik yapamayacak gibi duruyor. Seneye sürprizler olabilir" dedi.

