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HaberlerGündemHafta sonu (6-7 Mart) sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? Risk gruplarına göre hafta sonu sokağa çıkma yasa
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Hafta sonu (6-7 Mart) sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? Risk gruplarına göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı...

Geçtiğimiz yıl Mart ayından beri mücadele edilen Covid-19 salgınıyla ilgili kontrollü normalleşme tedbirleri uygulanmaya başladı. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının ne zaman kaldırılacağı uzun zamandır vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısında sokağa çıkma yasaklarına ilişkin yeni karar açıklandı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? Risk gruplarına göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı...

Hafta sonu (6-7 Mart) sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? Risk gruplarına göre hafta sonu sokağa çıkma yasa

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? sorusunun cevabı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mart'ta düzenlenen kabine toplantısının ardından hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile ilgili yeni kararı açıkladı. Vatandaşlar tarafından merak edilen Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? Risk gruplarına göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Koronavirüs ile kontrollü normalleşme süreci genelgesinde yer alan ifadeye göre;

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenecektir.

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

- Hafta sonlarında ise;

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.


Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

KORONAVİRÜS RİSK GRUPLARI

Yeni bir karar alınıncaya kadar ise illerimizin risk grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)

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