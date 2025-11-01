Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? İşte 1 Kasım 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 1 Kasım 2025 Cumartesi günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılki faiz indirimlerini tamamlamış olabileceğine yönelik beklentiler ile bazı önemli teknoloji şirketlerinin bilançoları sonrası negatif bir seyir izliyor. Altının onsu, 4 bin 4 dolar seviyesinde haftayı kapattı. Yurt içi piyasalarda dolar kuru ve ons altından etkilenen gram altın ise 5 bin 400 liranın üzerinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 1 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 1 Kasım 2025 Cumartesi alış-satış rakamları araştırılıyor. Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de al sat yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılki faiz indirimlerini tamamlamış olabileceğine yönelik beklentiler ile bazı önemli teknoloji şirketlerinin bilançoları sonrası negatif bir seyir izliyor. Ons altın haftayı 4 bin 4 dolardan kapatırken, gram altın 5 bin 412 lira seviyesinde. İşte 1 Kasım 2025 altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.411,59
Satış: 5.412,39
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.000,87
Satış: 4.004,96
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.658,54
Satış: 8.849,25
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 34.634,17
Satış: 35.288,76
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 36.493,00
Satış: 36.862,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.262,97
Satış: 17.698,51
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 34.634,17
Satış: 35.288,76
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 37.321,36
Satış: 38.263,78
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.084,03
Satış: 4.178,49
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.107,05
Satış: 5.356,26
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 90.896,00
Satış: 92.012,00