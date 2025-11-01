Habertürk
Habertürk
        HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 1 KASIM 2025: Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? İşte 1 Kasım 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 1 Kasım 2025 Cumartesi günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılki faiz indirimlerini tamamlamış olabileceğine yönelik beklentiler ile bazı önemli teknoloji şirketlerinin bilançoları sonrası negatif bir seyir izliyor. Altının onsu, 4 bin 4 dolar seviyesinde haftayı kapattı. Yurt içi piyasalarda dolar kuru ve ons altından etkilenen gram altın ise 5 bin 400 liranın üzerinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 1 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2025 - 08:31 Güncelleme: 01.11.2025 - 08:31
        1

        Altın fiyatları 1 Kasım 2025 Cumartesi alış-satış rakamları araştırılıyor. Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de al sat yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılki faiz indirimlerini tamamlamış olabileceğine yönelik beklentiler ile bazı önemli teknoloji şirketlerinin bilançoları sonrası negatif bir seyir izliyor. Ons altın haftayı 4 bin 4 dolardan kapatırken, gram altın 5 bin 412 lira seviyesinde. İşte 1 Kasım 2025 altın fiyatları!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.411,59

        Satış: 5.412,39

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.000,87

        Satış: 4.004,96

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.658,54

        Satış: 8.849,25

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.634,17

        Satış: 35.288,76

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 36.493,00

        Satış: 36.862,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.262,97

        Satış: 17.698,51

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.634,17

        Satış: 35.288,76

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 37.321,36

        Satış: 38.263,78

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.084,03

        Satış: 4.178,49

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.107,05

        Satış: 5.356,26

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 90.896,00

        Satış: 92.012,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
