Altın fiyatları 1 Kasım 2025 Cumartesi alış-satış rakamları araştırılıyor. Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de al sat yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılki faiz indirimlerini tamamlamış olabileceğine yönelik beklentiler ile bazı önemli teknoloji şirketlerinin bilançoları sonrası negatif bir seyir izliyor. Ons altın haftayı 4 bin 4 dolardan kapatırken, gram altın 5 bin 412 lira seviyesinde. İşte 1 Kasım 2025 altın fiyatları!