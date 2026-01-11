Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? İşte 11 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 11 Ocak 2026 Pazar günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Aralık ayı istihdam raporu açıklandı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 50 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. ABD istihdam verilerinin açıklanması sonrası altın fiyatlarında ibre yukarı döndü. Ons altın 4 bin 510 dolardan işlem görürken, gram altın 6 bin 251 lira seviyesinde seyrediyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 11 Ocak 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.250,51
Satış: 6.251,35
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.508,39
Satış: 4.510,61
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.000,81
Satış: 10.220,96
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 40.003,25
Satış: 40.758,83
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 41.273,00
Satış: 41.606,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.939,12
Satış: 20.441,93
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 40.003,25
Satış: 40.758,83
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 41.945,71
Satış: 43.001,85
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.495,80
Satış: 4.639,04
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.776,17
Satış: 6.029,36
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 102.864,00
Satış: 103.844,00