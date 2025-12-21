21 Aralık 2025 hafta sonu altın fiyatları: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadaR?
ABD Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,50-3,75 aralığına çekti. Kararın ardından doların küresel piyasalarda zayıflaması ve faiz getirilerinin düşmesi, altını yeniden cazip hale getirdi. Piyasalarda oluşan bu tablo, altının hem kısa hem de orta vadede yükseliş eğilimini koruyabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Peki, bugün altın fiyatları kaç TL'den alıcı buluyor? İşte, 21 Aralık 2025 altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.971,32
Satış: 5.972,23
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.337,30
Satış: 4.340,46
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.554,11
Satış: 9.764,59
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 38.216,44
Satış: 38.938,91
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 38.589,00
Satış: 39.163,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.048,50
Satış: 19.529,18
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 38.216,44
Satış: 38.938,91
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 39.783,08
Satış: 40.786,14
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.311,26
Satış: 4.426,35
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.476,29
Satış: 5.718,51
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 96.322,00
Satış: 97.907,00