        Hafta sonu altın fiyatları 21 Aralık 2025 Pazar: Bugün gram, çeyrek, 14-22 ayar bilezik kaç liradan alıcı buluyor?

        21 Aralık 2025 hafta sonu altın fiyatları: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadaR?

        ABD Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,50-3,75 aralığına çekti. Kararın ardından doların küresel piyasalarda zayıflaması ve faiz getirilerinin düşmesi, altını yeniden cazip hale getirdi. Piyasalarda oluşan bu tablo, altının hem kısa hem de orta vadede yükseliş eğilimini koruyabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Peki, bugün altın fiyatları kaç TL'den alıcı buluyor? İşte, 21 Aralık 2025 altın fiyatları

        Habertürk
        Giriş: 21.12.2025 - 09:45 Güncelleme: 21.12.2025 - 09:45
        1

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.971,32

        Satış: 5.972,23

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.337,30

        Satış: 4.340,46

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.554,11

        Satış: 9.764,59

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.216,44

        Satış: 38.938,91

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 38.589,00

        Satış: 39.163,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.048,50

        Satış: 19.529,18

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.216,44

        Satış: 38.938,91

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 39.783,08

        Satış: 40.786,14

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.311,26

        Satış: 4.426,35

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.476,29

        Satış: 5.718,51

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 96.322,00

        Satış: 97.907,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12
