Hafta sonu altın fiyatları 22 Haziran 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 22 Haziran 2025 Pazar verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Güncel verilere göre, gram altın güne 4 bin 297 liradan başlarken, ons altın 3 bin 369 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 22 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar geçerli oluyor. Güncel verilere göre çeyrek altın 7 bin 26 lira seviyesinde. Peki, bugün ons, ata, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 22 Haziran 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.295,78
Satış: 4.297,26
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.366,91
Satış: 3.369,87
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.873,25
Satış: 7.026,02
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.493,00
Satış: 28.018,14
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.143,00
Satış: 28.298,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.703,54
Satış: 14.052,04
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.493,00
Satış: 28.018,14
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.609,01
Satış: 29.330,82
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.364,61
Satış: 3.323,47
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.937,99
Satış: 4.141,61
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 70.141,00
Satış: 70.854,00