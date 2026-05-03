        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 3 MAYIS 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı altın alış-satış fiyatı

        Canlı altın fiyatları! 3 Mayıs Pazar bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        3 Mayıs 2026 Pazar günü altın piyasası, hem yatırımcıların hem de ekonomi gündemini yakından izleyenlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününe girilirken küresel çapta yükselen jeopolitik riskler, altın fiyatlarının seyrinde belirleyici rol oynuyor. Güvenli liman olarak görülen altına olan talebin artmasıyla birlikte, "canlı altın fiyatları", "bugün altın ne kadar" ve "gram altın kaç TL" gibi sorgular sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi görüyor. Peki, haftanın son gününde gram, çeyrek ve ons altın kaç liradan işlem görüyor? İşte Kapalıçarşı'da güncel altın alış ve satış fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 00:11 Güncelleme:
        1

        3 Mayıs 2026 Pazar günü altın fiyatları, haftanın kapanışına yaklaşılırken dalgalı bir görünüm sergilemeye devam ediyor. Küresel enflasyon endişeleri ve Orta Doğu’daki artan jeopolitik gerilimler, altın piyasasında belirsizliği artırarak fiyatların yön arayışını hızlandırdı. Güvenli liman olarak öne çıkan altına talebin yeniden güç kazanmasıyla birlikte “canlı altın fiyatları”, “gram altın bugün ne kadar” ve “çeyrek altın kaç TL” gibi aramalarda da dikkat çeken bir artış yaşanıyor. Peki, piyasadaki son gelişmeler doğrultusunda 3 Mayıs Pazar günü altın fiyatları hangi seviyelerde? İşte güncel rakamlar...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)

        6.702,45

        6.703,28

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.612,88

        4.615,54

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.723,92

        10.959,86

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        42.895,69

        43.705,39

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        43.303,00

        43.903,00

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.380,82

        21.919,73

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        42.895,69

        43.705,39

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        44.088,17

        45.197,56

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.637,88

        4.868,15

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.055,81

        6.364,21

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        107.842,00

        110.262,00

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
