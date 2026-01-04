Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 4 OCAK 2026: Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı!

        Altın fiyatlarında son durum 4 Ocak 2026: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 4 Ocak 2026 Pazar alış-satış rakamları yatırımcılar ve altın alım satımı yapacaklar tarafından araştırılıyor. Fed'e ilişkin artan gevşeme tahminleri, artan jeopolitik tansiyon ve merkez bankalarının alımlarıyla rekor kıran altın geçen haftayı satış baskısı altında geçirdi. Altının ons fiyatı haftayı yüzde 4,4 değer kaybıyla 4 bin 333 dolarda kapatarak 3 haftalık yükseliş trendini sonlandırdı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 4 Ocak 2026 güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 08:10 Güncelleme: 04.01.2026 - 08:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın piyasasında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Bu nedenle Cuma günü oluşan son fiyatlar geçerli oluyor. Sarı metal, geçen haftayı satış baskısı altında geçirdi. Ons altın, haftayı 4 bin 333 dolarda kapatarak 3 haftalık yükseliş trendini sonlandırdı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Ocak 2026 güncel altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.991,09

        Satış: 5.991,88

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.331,80

        Satış: 4.332,78

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.585,75

        Satış: 9.796,73

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.343,00

        Satış: 39.067,06

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 40.885,00

        Satış: 41.283,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.111,59

        Satış: 19.593,45

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.343,00

        Satış: 39.067,06

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 41.655,39

        Satış: 42.714,34

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.462,43

        Satış: 4.613,62

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.721,95

        Satış: 5.992,21

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 101.899,00

        Satış: 103.207,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi
        Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        Ali Hamaney: Düşmana diz çöktüreceğiz
        Ali Hamaney: Düşmana diz çöktüreceğiz
        Lodosta zorluk çeken motokuryeye siper oldular
        Lodosta zorluk çeken motokuryeye siper oldular
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!