Altın piyasasında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Bu nedenle Cuma günü oluşan son fiyatlar geçerli oluyor. Sarı metal, geçen haftayı satış baskısı altında geçirdi. Ons altın, haftayı 4 bin 333 dolarda kapatarak 3 haftalık yükseliş trendini sonlandırdı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Ocak 2026 güncel altın fiyatları…