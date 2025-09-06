Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 7 EYLÜL 2025: Altında rekor serisi sürüyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Altında rekor serisi sürüyor! İşte 7 Eylül 2025 Pazar 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 7 Eylül 2025 Pazar verileri altın almak veya satmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz indirimine gideceğine yönelik güçlenen beklentiler, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Altının ons fiyatı, 3 bin 588 dolarla yeni rekor seviyesini kaydetti. Yurt içinde ons altın ve dolar/TL kuruna göre hesaplanan gram altın da rekor tazeledi. Yüzde 0,6 değer kazanan gram altın, 4 bin 750 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 7 Eylül 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 07:46 Güncelleme: 06.09.2025 - 23:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatlarındaki son durum 7 Eylül Pazar günü yakından takip ediliyor. Fed’in bu ay faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler, altını desteklemeye devam ediyor. Öte yandan dün ABD’den gelen zayıf istihdam verisi de altın fiyatlarında tarihi bir yükselişe yol açtı. Ons altın 3 bin 588 dolarla yeni rekor seviyesini kaydederken çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında da dikkat çekici artışlar kaydedildi. Yüzde 0,6’lık yükselişin ardından 4 bin 750 lirayı aşan gram altın da rekorunu tazelemiş oldu. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 7 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.756,20

        Satış: 4.756,89

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.584,96

        Satış: 3.588,42

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.609,93

        Satış: 7.777,52

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 30.439,71

        Satış: 31.014,94

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 31.057,00

        Satış: 31.277,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 15.172,29

        Satış: 15.555,04

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 30.439,71

        Satış: 31.014,94

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 31.613,80

        Satış: 32.402,07

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.615,68

        Satış: 3.620,90

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.345,98

        Satış: 4.576,31

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 77.356,00

        Satış: 78.072,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        TOKİ deprem konutları kura sonuçları
        TOKİ deprem konutları kura sonuçları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        Katil zanlısının babası konuştu
        Katil zanlısının babası konuştu
        Çifte gurur!
        Çifte gurur!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        Trump'tan Chicago mesajı
        Trump'tan Chicago mesajı
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        Maduro Irak'ı örnek gösterdi
        Maduro Irak'ı örnek gösterdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri