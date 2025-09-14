Habertürk
        Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle geçen hafta pozitif bir seyir izlenirken, gelecek hafta gözler Fed'in para politikası kararları ve Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. Son enflasyon verisinin ardından tarifelerin fiyat artışları üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlı kalabileceğine yönelik güven oluşmasıyla birlikte Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaların belirginleştiği görüldü. Peki, altın fiyatları bu gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 14 Eylül 2025 Pazar altın fiyatları...

        Giriş: 14.09.2025 - 07:53 Güncelleme: 14.09.2025 - 07:53
        Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle geçen hafta pozitif bir seyir izlenirken, gelecek hafta gözler Fed’in para politikası kararları ve Başkan Jerome Powell’ın açıklamalarına çevrildi. Emtia tarafında ise altının ons fiyatı geçen hafta 3 bin 674,48 dolara çıkarak en yüksek seviyesini yukarı taşıdı. Ons altın haftayı yüzde 1,6 artışla 3 bin 643 dolarda tamamladı. Artan faiz indirimi beklentileriyle gümüşün ons fiyatı 42,3 doları test ederek son 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Peki, altın fiyatları bu gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 14 Eylül 2025 Pazar altın fiyatları...

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.844,87

        Satış: 4.845,64

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.642,43

        Satış: 3.643,85

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.751,80

        Satış: 7.922,63

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 31.007,18

        Satış: 31.593,59

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 32.010,00

        Satış: 32.207,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 15.455,14

        Satış: 15.845,25

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 31.007,18

        Satış: 31.593,59

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 32.549,50

        Satış: 33.368,75

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.697,82

        Satış: 3.713,74

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.479,45

        Satış: 4.712,00

