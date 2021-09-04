HAFTA SONU BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar genellikle hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri hizmet verip Hafta Sonu yani Cumartesi-Pazar günleri kapalı olurlar.

Ancak banka şubesi bulunan bazı AVM'lerde, hava alanlarında ya da süpermarketlerde bankaların hafta sonu da hizmet verdiği olur. Ancak bunun için şubelerin kontrol edilmesi gerekir.