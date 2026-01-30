Hafta sonu hava durumu nasıl? 31 Ocak - 1 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış var mı?
Hafta sonu dışarı çıkma planı yapan vatandaşlar, hava durumu tahminlerini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre, 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Peki, hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış var mı, hava durumu nasıl olacak? İşte 31 Ocak-1 Şubat Meteoroloji tahminleri haberimizde...
Yurt genelinde hafta içi etkisini göstermeye başlayan yağışların ardından hafta sonu hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verileri doğrultusunda Kıyı Ege, Doğu Anadolu, Batı Akdeniz ve Marmara’da sağanak şeklinde görülecek yağışların iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu kapsamda “31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde İstanbul, Ankara, İzmir’de yağış olacak mı, hava durumu nasıl?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...
HAFTA SONU YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA HAKİM OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hafta sonu Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak.
Yağışların, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde kuvvetli, Güney Ege, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye çevrelerinde çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Genellikle sağanak şeklinde görülecek yağışların iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yetkililer, beklenen fırtına ve yağışlar nedeniyle özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları, güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri konusunda uyardı.
31 OCAK - 1 ŞUBAT İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul’da hafta içi başlayan yağmurlu hava hafta sonu da etkisini göstermeye devam edecek.
Sıcaklıklar 31 Ocak Cumartesi günü 6 ila 9 derece arasında değişirken, 1 Şubat Pazar günü 5 ila 8 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
31 OCAK - 1 ŞUBAT ANKARA HAVA DURUMU
Başkentte hafta sonu yağmurlu hava hakim olacak.
Sıcaklıklar 31 Ocak Cumartesi günü yaklaşık 9 derece iken, 1 Şubat Pazar günü ise 11 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.
31 OCAK - 1 ŞUBAT İZMİR HAVA DURUMU
İzmir’de hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, aynı zamanda kuvvetli sağanak yağışlı hava hakim olacak.
Sıcaklıklar 31 Ocak Cumartesi günü 16 dereceye kadar çıkarken, 1 Şubat Pazar günü ise 9 ila 15 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.