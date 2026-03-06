Hafta sonu hava durumu: 7-8 Mart tarihlerinde İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış olacak mı?
Cuma gününe girilmesiyle birlikte hafta sonu hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, hafta sonu yurdun doğu ve kuzey kesimlerinde yağışlı hava hakim olacak. İç Anadolu Bölgesi ile Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde ise rüzgarın güneyli ve kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Peki, 7-8 Mart İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? İşte tüm detaylar…
Hafta sonu hava durumu ve sıcaklıklar merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cumartesi günü yurdun doğu ve kuzey kesimlerinde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Karadeniz’in kıyılarında yağmur, Doğu ve İç Anadolu’nun yüksek kesimleri ile Adana ve Mersin çevrelerinde ise kar yağışı bekleniyor. Yetkililer, özellikle Doğu Anadolu’daki eğimli bölgelerde çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Peki, üç büyük şehir İstanbul, Ankara ve İzmir'de 7-8 Mart hava durumu nasıl olacak? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
HAFTA SONU YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre hafta sonu yurdun doğu ve kuzey kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak. Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde yağmur beklenirken, İç Anadolu Bölgesi’nin doğusu ile Adana ve Mersin çevrelerinde, ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi genelinde ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.
Öte yandan İç Anadolu Bölgesi ile Ege Bölgesi’nin iç kesimlerinde rüzgarın güneyli ve kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. Tahminlere göre rüzgarın yer yer saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği belirtiliyor.
Pazar günü yurdun doğu ve batı kesimlerinde hava durumu farklılık gösterecek. Doğu Anadolu’nun doğusunda soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürürken, batı ve iç kesimlerde hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak.
7-8 MART İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul’da hafta sonu hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar Cumartesi günü 5-10 derece, Pazar günü ise 4-9 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.
7-8 MART ANKARA HAVA DURUMU
Başkent Ankara’da Cumartesi günü hava parçalı bulutlu iken, Pazar günü sisli hava etkili olacak. Sıcaklıklar ise en düşük -2 dereceye kadar inerken, en yüksek 9 derece olacağı tahmin ediliyor.
7-8 MART İZMİR HAVA DURUMU
İzmir’de Cumartesi günü hava parçalı bulutlu iken, Pazar günü ise rüzgarlı hava hakim olacak. Hafta sonu sıcaklıklar 6 ila 17 derece arasında seyredecek.