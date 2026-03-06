HAFTA SONU YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre hafta sonu yurdun doğu ve kuzey kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak. Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde yağmur beklenirken, İç Anadolu Bölgesi’nin doğusu ile Adana ve Mersin çevrelerinde, ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi genelinde ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Öte yandan İç Anadolu Bölgesi ile Ege Bölgesi’nin iç kesimlerinde rüzgarın güneyli ve kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. Tahminlere göre rüzgarın yer yer saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği belirtiliyor.

Pazar günü yurdun doğu ve batı kesimlerinde hava durumu farklılık gösterecek. Doğu Anadolu’nun doğusunda soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürürken, batı ve iç kesimlerde hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak.