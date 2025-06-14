Hafta sonu hava nasıl olacak? 14-15 Haziran hava durumu tahminleri
Hafta sonunun gelişiyle birlikte, cumartesi ve pazar günü plan yapanlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahminlerini gündemine aldı. Hafta sonu yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde yağışın etkili olması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Cumartesi günü Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında yine sağanak beklendiğini ifade etti. Peki, "Hafta sonu hava nasıl olacak?" İşte 14-15 Haziran hava durumu tahminleri...
Hafta sonu hava nasıl olacak, sorusu Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Tekin, pazar günü ise yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yeni yağışların beklendiğini belirtti. İşte 14-15 Haziran Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege'nin güneydoğusu, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Ankara'nın güney ve doğu, Kırıkkale'nin batı, Çankırı'nın doğu kesimleri, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
YAĞMUR YÜZÜNÜ GÖSTERECEK
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre;
İstanbul’da, Ankara’da ve İzmir’de neredeyse 2 haftadır yağmıyor. Günler güneşli ve özellikle Ege-Akdeniz kıyılarında çok sıcak geçerken, 15 Haziran Pazar günü nihayet bir miktar yağmur görme ihtimalimiz var. Pazar günü Karadeniz kıyılarında Samsun-Sinop arası kuvvetli olmak üzere yağmur bekliyoruz. Samsun ve çevresinde lokal olarak şiddetli yağma ihtimali var. İstanbul’da ise tahmini öğlen öncesi zayıf bir yağmur görülebilir. İstanbul’dan Trakya yönünde ya da Bursa-Balıkesir çevresinde yağış beklenmiyor. Marmara’da sıcaklıklar hafta sonu 26 ila 30°C’lerde seyredecek.
Haziran ayında İstanbul, Bursa gibi merkezler aylık olarak ortalama 30 ila 33 mm yağmur biriktiriyor. Uzun yıllar ortalaması olan 30 mm’nin henüz 1 mm’si bile düşmedi. Yaz havası ve getirdiği rahatlık, ferah elbiseler giyebilmek iyi olabilir.
Ayın devamında da yağmur yağmaması halinde ki bu ihtimal var, barajlarda su kaybı dışında havanın kalitesi ve yeryüzündeki sokaklarımızın, yaşam alanlarımızın temizliği, bitkilerin ve canlıların suya ulaşabilmesi gibi konularda zorluk çekebiliriz.
Ege Bölgesi genelinde de Marmara’da olduğu gibi 2 haftadır yağmur göremiyoruz. İzmir’de hafta sonu hava güneşli, sıcaklıklar gündüz rüzgarlı bir havada 32°C, gece ise 20°C’ye kadar serinliyor.
Ankara’da cumartesi ve pazar günleri güneşli geçecek, İç Anadolu’da gündüz 25°C’lerde seyreden makul, nispeten rahat bir yaz havası var. Başkentte hem cumartesi hem de pazar akşamları saat 18 ile 21 arası rüzgar kuvvetli esebilir. Fakat yağmur ihtimali oldukça düşük olan Eskişehir’de ve Ankara’da su havzaları bu yaz mevsimine zayıf giriyor, ortalama doluluklar %25’lerin altında kalıyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
14 Haziran Cumartesi günü tahmini olarak öğlen saatlerinden itibaren Sivas, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane gibi merkezlerde kuvvetli sağanak görülecek. Doğu Anadolu dışında Konya çevrelerinde ve Pozantı-Adana arasında gök gürültülü yağmurlar görülebilir. Bu yağışlar günün özellikle saat 13:00-16:00 arası daha kuvvetli olacaktır. Cumartesi beklenen bu yağışlar esnasında lokal olarak dolu yağışları da görülebilir.
Bugünlerde artan kene vakalarının bir sebebi de kuraklık. Kuruyan sazlıklar, suyunu tamamen kaybetmiş bataklıklar Türkiye’de yaygınlaşıyor. Keneleri besin olarak tüketen canlıların su bulamaması, göç etmelerine ya da nüfus kaybetmelerine yol açıyor.
HAZİRAN SONUNA KADAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK
Mevsim normallerinde seyreden hava koşulları ve hep güneşli giden havalar Haziran sonuna kadar sürebilir. Bugün Denizli’de olduğu gibi lokal olarak kuvvetli yağışlar olacaktır. Fakat geniş topraklarımıza ara sıra yağan yağmurlar yetmiyor görünüyor. Yeniden canlanan sulak alanlara, kuşlara ve böcekçil canlılara ihtiyacımız bugünlerde belirgin hale geliyor. Kaybettiğimiz ormanlardan kalan yaralarımız var. Kuruyan göl, gölet, sazlık, bataklık, dere, akarsu ve baraj gölleri bize su kesintisi olarak dönmenin dışında, doğada büyük bir susuzluğa dönüşebiliyor. Mevsim yağışlarını ve lazım olan soğukları yaşamak bu yüzden de önemli olsa gerek.
Uzun yıllar boyunca yerleşik ekosistemde kendine yer bulmuş, onu koruyan ve nesillerini sürdüren canlılara bugün keneleri yiyip yok etsinler diye ihtiyacımız var. Mars’a insanlı görev planlayan insanın, bugün bir tavuğa, bir kekliğe ihtiyacı var.