Haziran ayında İstanbul, Bursa gibi merkezler aylık olarak ortalama 30 ila 33 mm yağmur biriktiriyor. Uzun yıllar ortalaması olan 30 mm’nin henüz 1 mm’si bile düşmedi. Yaz havası ve getirdiği rahatlık, ferah elbiseler giyebilmek iyi olabilir.

Ayın devamında da yağmur yağmaması halinde ki bu ihtimal var, barajlarda su kaybı dışında havanın kalitesi ve yeryüzündeki sokaklarımızın, yaşam alanlarımızın temizliği, bitkilerin ve canlıların suya ulaşabilmesi gibi konularda zorluk çekebiliriz.

Ege Bölgesi genelinde de Marmara’da olduğu gibi 2 haftadır yağmur göremiyoruz. İzmir’de hafta sonu hava güneşli, sıcaklıklar gündüz rüzgarlı bir havada 32°C, gece ise 20°C’ye kadar serinliyor.