Hafta sonu hava nasıl olacak? 16 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 ve 17 Kasım için bazı uyarılarda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre; Ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, Marmara bölge geneli, Ege'nin kuzey ve batı, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Batı Akdeniz'in kıyı, Doğu Akdeniz'in İskenderun Körfezi ve Toroslar kesimleri ile (Çorum hariç) Karadeniz ve (Şırnak hariç) Doğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte hafta sonu hava durumuna dair merak edilenler...
Hafta başından itibaren İstanbul'da hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalırken, hafta sonu günü için Meteoroloji'den uyarı yapıldı. Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve (2200 metre üzerinde) yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Ege'nin batı ve Batı Karadeniz kıyılarının doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 16 - 17 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu...
16-17 KASIM HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da 16 Kasım Cumartesi günü hava yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 10-13 derece arasında değişecek. Pazar günü ise yağış beklenmiyor. 15 dereceye kadar çıkacak hava, çok bulutlu olacak.
16-17 KASIM HAFTA SONU ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Ankara Cumartesi günü çok bulutlu ve kapalı olacak. Pazar günü yağmurlu olacak Başkentte, hafta sonu sıcaklıklar 4 dereceye kadar düşecek.
16-17 KASIM HAFTA SONU İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İzmir'de Cumartesi günü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Ancak yine de sıcaklık ortalama olarak 15 derece seyredecek. Pazar günü sıcaklıklar değişmese de yağmurun etkisi biraz daha azalacak.
16 KASIM CUMARTESİ TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Cumartesi günü İç Anadolu bölgesi hariç tüm ülkede hava yağışlı olacak. Sıcaklıklar ortalama 15 derece olarak seyredecek.
17 KASIM PAZAR TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Pazar günü Karadeniz, Marmara ve Doğu'nun bir kısmında yağış yok ancak kalan şehirler yağışlı olacak. Bitlis'te ise kar bekleniyor.