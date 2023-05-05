MAYASIZ PUF POĞAÇA TARİFİ

Kabartma tozu ile kabartacağınız, lezzeti ile gönlünüzü fethedecek mayasız puf poğaça ile hem zaman kazanabilir hem de nefis poğaçalar elde edebilirsiniz. Sizler de kendi mutfağınızda deneyebilirsiniz.

Yoğurt ve kabartma tozu ile puf puf olan 321 poğaçanın da tarifini kaçırmamalısınız.