Yeni korona virüs tedbirleri marketlerin ve bakkalların çalışma saatlerini değiştirdi. Hafta sonu marketlerin ve bakkalların kaçta açıldığı ve kaçta kapandığı araştırılıyor. 30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklanan yeni koronavirüs tedbirleri sebebiyle marketlerin ve bakkalların mesai saatleri değişti. Marketler ve bakkallar hafta sonu kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Hafta sonu A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak.

Genelgeyle alınan karar doğrultusunda diğer market ve alışveriş yapılan yerler gibi ŞOK, BİM ve A101'de saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek.

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek. Sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmayacak.