İstanbul Büyükşehir Belediye ( İBB) Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından kentteki ulaşım saatlerinin güncellendiğini açıkladı. Peki Hafta sonu toplu taşıma çalışıyor mu? İşte İstanbul'da yeni ulaşım saatleri

HAFTA SONU TOPLU TAŞIMA ÇALIŞIYOR MU? İŞTE YENİ SAATLER

Ongun paylaşımında, "Hafta sonu için İETT seferi güncellenmiştir. Metrobüs gün içi 3, gece 10 dakikada bir sefer yapacaktır. Teleferik, Füniküler, Moda Tramvayı ve Levent-Hisarüstü metrosu hariç diğer tüm metro seferleri 15 dakikada bir yapılacaktır. Vapur seferlerinde ise değişiklik olmamıştır" dedi.

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