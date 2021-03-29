Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Sorusu koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak yeni kararlar öncesi merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası son dakika açıklamalarında bulunacak. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?



Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceği bugünkü Kabine toplantısı sonrası belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek kararları paylaşacak.

İçişleri Bakanlığı en son yaptığı duyuruda tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ülke genelinde devam ettiği belirtilerek, "Hafta sonlarında; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00de bitecek şekilde uygulanacaktır" diye belirtti.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI



Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanıyor.