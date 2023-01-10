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Hafta sonunda zafer ‘Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’nın

Yeni yıla düşük izleyiciyle giren sinema sektörü, 2023'ün ikinci hafta sonunda ‘Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’ ile toparlandı. Gişeler, bir önceki hafta sonuna oranla yüzde 120.6 arttı. Animasyon türündeki film, 34 film arasında toplam gişenin yüzde 61.3'ünü almayı başardı

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  • Hafta sonunda zafer ‘Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’nın

    Geçtiğimiz hafta sonunda 34 film gösterimdeydi.
    Toplam 716.543 biletin kesildiği 6 - 8 Ocak arasında toplam 48.262.466 TL hasılat elde edildi. 

    Bir önceki hafta sonundaki izleyici sayısına oranla yüzde 120.6’lık bir yükselme gerçekleşti. 

    Film Başına izleyici Sayısı… 21.074
    Film Başına Hasılat… 1.419.484 TL

     
  • Hafta sonunda zafer ‘Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’nın

    34 film arasında aslan payı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da galasına katıldığı ‘Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’nın oldu. 

    İsmail Fidan’ın yönettiği animasyon türündeki film, 439.559 kişi tarafından izlenerek hafta sonundaki  toplam izleyici sayısının yüzde 61.3’ünü alarak sükseli bir açılış gişesine imza attı. 

    Serinin diğer filmlerinin izleyici sayısı şöyleydi;

    • Rafadan Tayfa Dehliz Macerası (2018)
    Açılış… 243.696
    Toplam İzleyici Sayısı… 1.802.339

    • Rafadan Tayfa Göbeklitepe (2019)
    Açılış… 586.963
    Toplam İzleyici Sayısı… 3.444.814
  • Hafta sonunda zafer ‘Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’nın

    ‘Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’, 439.559 kişi tarafından izlenirken diğer 33 filmin toplam gişesi, 276.984 oldu.

    ‘Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’nın gişesinde şöyle çarpıcı bir detay dikkatleri çekti. 

    ‘Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’, 692 salonda gösterime girdi. 
    Gişedeki en yakın rakibi ‘Avatar: Suyun Yolu’ ise 811 salonda izleyiciyle buluşmaya devam etti. 

    ‘Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’, 119 daha fazla salonda gösterimde olan ‘Avatar: Suyun Yolu’ndan yüzde 157.3 daha fazla izlendi. 

    ‘Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’, kendilerine ulaşan bir uzaylıya yardım etmeye çalışan ‘Akın’ ve ‘Hayri'nin hikâyesini anlatıyor.
  • Hafta sonunda zafer ‘Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’nın

    En çok izlenen 5 film şöyle;

    • Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa
    Açılış… 439.559

    • Avatar: Suyun Yolu (4. Hafta)
    Hafta Sonu İzleyici Sayısı… 170.791
    Toplam İzleyici Sayısı…  1.797.367

    • Sevda Mecburi İstikamet (Açılış)
    Açılış… 36.051

    • Çakallarla Dans 6 (6. Hafta)
    Hafta Sonu İzleyici Sayısı… 29.509
    Toplam İzleyici Sayısı…  812.831

    • Kurak Günler (5.Hafta)
    Hafta Sonu İzleyici Sayısı… 6.536
    Toplam İzleyici Sayısı…  225.472
  • Hafta sonunda zafer ‘Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’nın

    ‘Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’, ayrıca son bir yılda en iyi açılış yapan 4’üncü film oldu. 

    En iyi açılış yapan ilk 5 film şöyle;

    • Bergen… 718.043 (Toplam… 5.484.798)
    • Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında... 616.854 (Toplam... 1.563.041)
    • Avatar: Suyun Yolu… 490.089 (Toplam… 1.797.367)
    • Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa… 439.559
    • The Batman… 328.680 (Toplam… 1.081.473)

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