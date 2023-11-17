Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
DENEMELER
(Michel de Montaigne)
Ele aldığı evrensel ve zamansız konularla yazıldığı ilk dönemden günümüz modern dünyasına dek geçerliliğini hâlâ sürdüren; kişisel yazım ve felsefi anıt arasındaki dokunulmaz yerini korumaya devam eden Montaigne'in Denemeler'i, eksiksiz tam metni ve ciltli seçeneğiyle ALFA Yayınları editörlüğünde okurla buluşuyor. Fransız edebiyatının en eski, ama aynı zamanda en modern eserlerinden biri olan Denemeler'de (1595) Montaigne, okuru, eserinin öznelliğini belirterek selamlıyor. Montaigne, arkadaşı La Boétie öldükten sonra, birlikte tartıştıkları konuları tüm dünyaya açmaya karar verip eline kalemi alıyor. Arkadaşlıktan eğitime, felsefeden kitap okumaya, dinden ölüme kadar çeşitli alanlarda düşüncelerini yazıyor. Kendinden yola çıkarak insanlık ve buna bağlı kavramlar üzerinde geziniyor; insanın dünyadaki yerine ve düşüncelerine, eylemlerine dair köklü önermeler sunuyor.
AHMET FERİT'E MEKTUPLAR
(Prof. Dr. İsmail Türkoğlu ve Prof. Dr. Ömür Ceylan)
VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) 'Ahmet Ferit’e Mektuplar' adlı kitabı okurlarıyla buluşturuyor. Türk düşünce tarihinin değerli iki ismi, iki dost, Yusuf Akçura ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk İçişleri Bakanı Ahmet Ferit Tek’in 31 yıllık mektuplaşmaları, 2. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e dönemin politik ve düşünsel iklimine dair ipuçları sunuyor. Prof. Dr. İsmail Türkoğlu ve Prof. Dr. Ömür Ceylan tarafından yayıma hazırlanan eser, Akçura ve Tek’i daha yakından tanıyabilmek için okurlara bir fırsat sunarken, ikilinin yaşamlarının gölgede kalan kısımlarını gün yüzüne çıkarıyor. Kitapta mektupların orijinal hâllerine de yer veriliyor.
CİNSİYETLENDİRİLMİŞ BEYİN
(Prof. Gina Rippon)
Bilişsel sinirbilimci Prof. Gina Rippon’ın, çok geniş bir okur kitlesine hitap eden 'Cinsiyetlendirilmiş Beyin – Kadın Beyni Efsanesini Paramparça Eden Yeni Sinirbilim’i Ayrıntı Yayınları'ndan çıktı. Sinirbilimi ve psikolojideki en son araştırmalardan yararlanan Rippon, bilimin onlarca yıldır savunduğu, erkeklerle kadınların farklı donanımlara ve iki farklı beyin türüne sahip oldukları yönündeki görüşü yerle bir ediyor. Cinsiyetlendirilmiş Beyin’de Rippon, bilimin, arzu edilen sonuçları elde etmek için nasıl yanlış yorumlanabildiğini veya yanlış soruları sorarak kötüye kullanılabildiğini de anlatıyor. İnsan beynini “kadın beyni” ve “erkek beyni” olarak sınıflandıran şeyin biyoloji değil, toplumun ikili atanmış cinsiyet sistemi olduğunu ortaya koyan Cinsiyetlendirilmiş Beyin, biyolojinin kader olmadığını gözler önüne seriyor.
OSMANLI MUTFAK SÖZLÜĞÜ
(Mary Işın)
Araştırmalarıyla Osmanlı mutfak tarihi literatürünün gelişmesine büyük katkı sağlayan yazar Mary Işın’ın yıllara yayılan kapsamlı çalışmalarının ürünlerinden 'Osmanlı Mutfak Sözlüğü' Everest editörlüğünde yepyeni baskısıyla raflarda. Kitap her tür yiyecek-içecek ve araç-gereçlerin sözlük anlamlarından başka, bitki ve hayvanların adları ve bilimsel karşılıkları, yetiştikleri coğrafya, yemek tarifleri, mutfak gelenekleri, kimi sözcüklerin ve kavramların tarihsel gelişimi gibi pek çok bilgi içeriyor. Bu sözlük, mutfağa ve tarihine ilgi duyan herkes için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı.
DANTE'NİN CEHENNEMİ
(Paul & Gaëtan Brizzi)
1977 yılında Fracture ile en iyi kısa animasyon dalında César kazanarak isimlerini duyuran ikiz kardeşler Paul ve Gaëtan Brizzi, Dante'nin İlahi Komedya'sının en ünlü bölümünü, tüm zamanların en büyük edebi eserlerinden biri olan Dante'nin Cehennemi’ni uyarlayarak eşsiz bir işe imza attıyorlar. İlahi Komedya'nın ilk bölümü olan Cehennem’de başkahramanlar olan Dante ve Vergilius, Dante’nin Cennet’teki ilham perisi Beatrice’yi bulabilmek için Cehennem'in dokuz çemberini dolaşırlar. Eserin ruhuna ihanet etmeden hikâyeyi herkes için ulaşılabilir ve anlaşılabilir kılmayı başaran bu uyarlama hikâyenin dramatik gerilimini ve konunun kaçınılmaz karanlığını da birebir koruyarak Dantevari grafiklerle okurları edebi bir yolculuğa çıkartıyor.
SIRADAN İNSANLAR MÜZESİ
(Mike Gayle)
Düşbaz Kitaplar, romanları otuzdan fazla dile çevrilen Mike Gayle’in gerçek bir hayat hikâyesine dayanan dokunaklı romanı 'Sıradan İnsanlar Müzesi’ni edebiyatseverlerle buluşturdu! Okurların kolayca empati kurabildiği, gerçekçi karakterler ve büyüleyici hikâyeler yaratmadaki yeteneğini bir kez daha ortaya koyan Gayle, bu defa annesinin ani ölümünün ardından onun evi ve eşyalarıyla baş başa kalan Jess’in yürek burkan hikâyesini anlatıyor. Yitirdiğiniz sevdiklerinizin geride kalan eşyalarını saklayacak yeriniz yoksa ve onlardan kurtulmanız tek çareyse bu kitap tam size göre…