haftanın kitapları

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OSMANLI MUTFAK SÖZLÜĞÜ

(Mary Işın)



Araştırmalarıyla Osmanlı mutfak tarihi literatürünün gelişmesine büyük katkı sağlayan yazar Mary Işın’ın yıllara yayılan kapsamlı çalışmalarının ürünlerinden 'Osmanlı Mutfak Sözlüğü' Everest editörlüğünde yepyeni baskısıyla raflarda. Kitap her tür yiyecek-içecek ve araç-gereçlerin sözlük anlamlarından başka, bitki ve hayvanların adları ve bilimsel karşılıkları, yetiştikleri coğrafya, yemek tarifleri, mutfak gelenekleri, kimi sözcüklerin ve kavramların tarihsel gelişimi gibi pek çok bilgi içeriyor. Bu sözlük, mutfağa ve tarihine ilgi duyan herkes için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı.

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DANTE'NİN CEHENNEMİ

(Paul & Gaëtan Brizzi)



1977 yılında Fracture ile en iyi kısa animasyon dalında César kazanarak isimlerini duyuran ikiz kardeşler Paul ve Gaëtan Brizzi, Dante'nin İlahi Komedya'sının en ünlü bölümünü, tüm zamanların en büyük edebi eserlerinden biri olan Dante'nin Cehennemi’ni uyarlayarak eşsiz bir işe imza attıyorlar. İlahi Komedya'nın ilk bölümü olan Cehennem’de başkahramanlar olan Dante ve Vergilius, Dante’nin Cennet’teki ilham perisi Beatrice’yi bulabilmek için Cehennem'in dokuz çemberini dolaşırlar. Eserin ruhuna ihanet etmeden hikâyeyi herkes için ulaşılabilir ve anlaşılabilir kılmayı başaran bu uyarlama hikâyenin dramatik gerilimini ve konunun kaçınılmaz karanlığını da birebir koruyarak Dantevari grafiklerle okurları edebi bir yolculuğa çıkartıyor.

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SIRADAN İNSANLAR MÜZESİ

(Mike Gayle)



Düşbaz Kitaplar, romanları otuzdan fazla dile çevrilen Mike Gayle’in gerçek bir hayat hikâyesine dayanan dokunaklı romanı 'Sıradan İnsanlar Müzesi’ni edebiyatseverlerle buluşturdu! Okurların kolayca empati kurabildiği, gerçekçi karakterler ve büyüleyici hikâyeler yaratmadaki yeteneğini bir kez daha ortaya koyan Gayle, bu defa annesinin ani ölümünün ardından onun evi ve eşyalarıyla baş başa kalan Jess’in yürek burkan hikâyesini anlatıyor. Yitirdiğiniz sevdiklerinizin geride kalan eşyalarını saklayacak yeriniz yoksa ve onlardan kurtulmanız tek çareyse bu kitap tam size göre…

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