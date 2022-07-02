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Her gün geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapan İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya gibi kentler bu hafta da yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konserlere, sergilere, oyunlara ve performanslara sahne olacak. İşte 2-10 Temmuz aralığında gerçekleşecek kültür sanat etkinlikleri...

KONSER

KURUÇEŞME’DE AÇIK HAVA KONSERLERİ…

Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, bu sene de müzikseverleri sanatçılarla buluşturmaya devam ediyor! Açıkhava konserleri programı şu şekilde:

Yıldız Tilbe - 3 Temmuz

Serdar Ortaç - 4 Temmuz

Hakan Altun - 6 Temmuz

Muazzez Ersoy - 7 Temmuz

Fotoğraf: İHA

SİBEL CAN

Ünlü isim Sibel Can 3 Temmuz akşamı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’unda sevenleriyle buluşuyor.

Fotoğraf: İHA

CHRIS POTTER, ZAKIR HUSSAIN, DAVE HOLLAND CROSSCURRENTS TRIO

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu vizyonunu Harbiye Açık Hava Sahnesi’ne taşıyor. CRR, çağdaş cazın üç dev isminden oluşan Crosscurrents Trio’yu, 9 Temmuz’da Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde ağırlıyor.

Dünya müziğiyle cazı harmanlayan tabla üstadı Zakir Hussain, DownBeat tarafından “Gezegenin en çok incelenen ve taklit edilen saksofoncusu” ilan edilen Chris Potter ve bas gitarist ve besteci Dave Holland Cross Currents Trio olarak keyifli bir akşam vaat ediyor.

ALAÇATI YAZ KONSERLERİ

Hayal Kahvesi Alaçatı Yaz konserleri; 2 ve 9 Temmuz’da Ayta Sözeri’yi, 3 Temmuz’da Gökhan Tepe’yi, 6 Temmuz’da Rubato’yu, 7 Temmuz’da Ümit Besen ile Pamela’yı, 8 Temmuz’da Sakiler’i, 10 Temmuz’da Haktan’ı sevenleriyle buluşturuyor.

DUMAN

Rock müziğin sevilen grubu Duman, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor... Grup, 6 Temmuz'da Altınoluk Amfi Tiyatro’da, 10 Temmuz'da Marmaris Amfi Tiyatro’da hayranlarını coşturacak.

Fotoğraf: AA

BURGAZADA CENNET BAHÇESİ

Yaz aylarında İstanbul’un vazgeçilmez açık hava etkinlik mekanı Burgazada Cennet Bahçesi, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Program ise şu şekilde:

02 Temmuz

Eski Radyo

Murat Meriç

Moğollar

3 Temmuz

Eski Radyo

Heykel

Retrobüs

GOGOL BORDELLO

Hem Roman Hem Punk: Gogol Bordello, eğlence ve dans için 2 Temmuz’da Küçükçiftlik Park sahnesinde!

Fotoğraf: AP

BODRUM ANTİK TİYATROSU

Bodrum-Turgutreis yolu üzerinde yer alan Bodrum Antik Tiyatrosu, 1960’larda geçirdiği restorasyondan sonra birçok festivale ev sahipliği yapıyor. Antik tiyatro, 2 Temmuz’da Postmodern Jukebox’ı, 6 Temmuz’da Levent Yüksel’i, 7 Temmuz’da Yüzyüzeyken Konuşuruz’u, 8 Temmuz’da Mabel Matiz’i, 9 Temmuz’da Buray’ı, 10 Temmuz’da Sertab Erener’i misafir ediyor.

FAZIL SAY

Fazıl Say & Bülent Evcil, 5 Temmuz’da Enka Eşref Denizhan Açıkhava Tiyatrosu’nda sizlerle...

Fotoğraf: AA

SELDA BAĞCAN

Selda Bağcan, 10 Temmuz’da Marmaris-Datça yolu üzerinde bulunan Datça Açıkhava Tiyatrosu’nda, şarkılarını seslendirecek.

Fotoğraf: İHA

SİNEMA, TİYATRO VE GÖSTERİ

AYVALIK AÇIK HAVA FİLM GECELERİ

Ayvalık Açık Hava Film Geceleri, 8 - 17 Temmuz tarihleri arasında sinema severlerle buluşuyor. Seyir Derneği tarafından 8-17 Temmuz tarihleri arasında Ayvalık Belediyesi’nin yeni binasının bahçesinde düzenlenen Ayvalık Açık Hava Film Geceleri’nde yılın önemli filmleri gösterilecek.

YASEMİN SAKALLIOĞLU’NDAN YAZ TURNESİ

Yasemin Sakallıoğlu 2 sezondur kapalı gişeye sahnelenen ”Doğru Koca Nasıl Seçilir” isimli gösterisiyle turneye çıktı. Genç komedyen; aile bağları, kadın erkek ilişkileri ve bu ilişkilerin psikolojik etkilerini çeşitli tiplemelerinden yardım alarak esprili bir dille aktarıyor. Program ise şu şekilde:

9 Temmuz

Ayvalık Amfitiyatro, Balıkesir

10 Temmuz

Altınoluk Amfi Tiyatro, Balıkesir

Fotoğraf: DHA

KÜÇÜKÇİFTLİK BAHÇE TİYATROSU’UNDA ÜÇÜNCÜ SEZON

KüçükÇiftlik Park’ın hayata geçirdiği KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda üçüncü sezon başlıyor! Bahçe tiyatrosunda 6 Temmuz’da Samanyolu’nu Bilir Misiniz?, 7 Temmuz’da Sevgili Arsız Ölüm Dirmit oyunları sahnelenecek.

BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ, 1 Temmuz - 30 Eylül

Yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra defterinde yazanları konu alan Bir Delinin Hatıra Defteri, Erdal Beşikçioğlu’nun muhteşem performansıyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Oyun, 2 ve 3 Temmuz’da Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da, 5 Temmuz’da Derince Belediyesi Gösteri Merkezi’nde olacak.