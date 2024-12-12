Basketbol Süper Ligi'nde haftanın MVP’si Errick McCollum!

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında sahasında oynadığı karşılaştığı Darüşşafaka'yı 101-86 kazanmayı başardı. Bu sezon ligde üst üste 5. galibiyetini alan yeşil-kırmızılılarda karşılaşmaya Errick McCollum damga vurdu.

36 yaşındaki oyun kurucu, süre aldığı 32 dakikada 25 sayı, 7 asist ve 5 ribaund üreterek galibiyetin önemli isimlerinden oldu. McCollum bu performansıyla Basketbol Süper Ligi tarafından haftanın MVP’si seçildi.