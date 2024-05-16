Hailey Baldwin'in annelik heyecanı
Hailey Baldwin ile Justin Bieber, birkaç gün önce ilk çocuklarını beklediklerini duyurmuştu. Baldwin'den yeni hamilelik fotoğrafları geldi
Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile ABD'li model Hailey Baldwin, birkaç gün önce sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilk çocuklarını bekledikleri müjdesini vermişti.
Transparan beyaz bir elbiseyle eşine poz veren Hailey Baldwin'in karnının iyice belirginleştiği görülmüştü.
İlk kez anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşayan Hailey Baldwin ile Justin Bieber'ın mutlu anları ise objektiflere böyle yansımıştı.
Eşi Justin Bieber ile bebeklerinin cinsiyetini ve adını henüz açıklamayan Hailey Baldwin'den yeni fotoğraflar geldi.
Karnı belirginleşen Hailey Baldwin yayımladığı fotoğraflarla kısa sürede takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
SÜRPRİZ NİKÂH
Öte yandan Justin Bieber, Hailey Baldwin ile 2018'de sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturmuştu.
Çift, daha sonra ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören düzenlemişti.