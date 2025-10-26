Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Hailey Bieber: Yüzümde botoks yok - magazin haberleri

        Hailey Bieber: Yüzümde botoks yok

        Yüzüne yaptırdığı kozmetik uygulamaları anlatan Hailey Bieber; "Çene eklemi rahatsızlığım dışında botoks yaptırmıyorum, yüzümde de botoks yok" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2025 - 13:11 Güncelleme: 26.10.2025 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yüzümde botoks yok"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hailey Bieber, yüzüne yaptırdığı işlemler hakkında konuştu. 28 yaşındaki ünlü model, katıldığı bir podcast yayınında, yaptırdığı güzellik işlemlerini anlatırken yüzüne botoks yaptırmadığını açıkladı. Bieber; "Çene eklemi rahatsızlığım dışında botoks yaptırmıyorum, yüzümde de botoks yok" dedi.

        "30'lu yaşlarıma kadar botoks yaptırmayacağıma dair kendime söz verdim" diyen ünlü model; "O yaşa geldiğimde, yaptırmak isteyip istemediğime bakacağım" ifadesini kullandı.

        Hailey Bieber, yüzüne hiçbir şekilde kırışıklık giderici enjeksiyon yaptırmamış olan annesi Kennya Baldwin'in yolunu izleyebileceğini söylerken; "Annem cildine hiçbir şey yapmıyor ve inanılmaz görünüyor" dedi.

        REKLAM

        Yüzündeki kozmetik uygulamaları anlatan Hailey Bieber; "PRP'yi çok seviyorum. Mikroiğneleme ile PRP yapmayı seviyorum" dedi. PRP, kişinin vücudundan küçük bir miktar kan alındıktan sonra kanın özel bir işlem ile plazmasının ayrıştırılarak, vücuda enjeksiyon yoluyla geri verilmesi işlemine deniyor. Bieber da "Kanınızı alıyorlar ve temelde ısıtıp soğutuyorlar, kanınız bir nevi jel kıvamına geliyor. Sonra enjekte ediyorsunuz. Ben de bunu yaptım ve bayıldım. Gülümseme çizgilerime enjekte ettim. Gözlerimin altına enjekte ettim" diye anlattı.

        Hailey Bieber, maddenin kendi vücudundan olması nedeniyle, diğer birçok enjeksiyonun aksine güvenebileceğini de sözlerine ekledi.

        PRF enjeksiyonları hakkında; "Bunu yılda birkaç kez yapıyorum" diyen Hailey Bieber; "Daha önce de hafif lazerler yaptırdım ama hepsi bu" diye ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hailey Bieber
        #Estetik
        #kozmetik
        #güzellik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!