HAK-İŞ Başkanı: Almadığımız ücretin borçlusu durumuna düştük

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü sürecinde gelinen aşamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arslan, "Çalışanlarımızın ilk 6 ay alacağı zamlarda, ne yazık ki müzakerelerin henüz tamamlanmamış olduğu birinci 6 ayı geride bırakmış olduk. Bu tekliflerde hem TÜRK-İŞ hem de HAK-İŞ tarafından kabul edilecek teklif olmadığı için değerlendirmeye bile alınmadı" diye konuştu.

"ÜYELERİMİZİN KABUL EDEBİLECEĞİ BİR TEKLİF SUNULMADI"

Yeni bir teklifle görüşmelerin yenilenmesi gerektiğine vurgu yapan Mahmut Arslan,"Daha sonra bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde de bu tekliflerin kamu çerçeve protokolünün masada imzalanmasını geciktireceğini, bu konuda çalışanların beklentilerinin karşılanmadığını, yeni bir teklifle bunun yeniden masaya dönülmesi gerektiği gibi taleplerimizi hükümet yetkililerine ve Sayın Bakana da ilettik. 27 Haziran'da verilen ikinci teklifte evet bir ilerleme vardı ama bu ilerleme bizim değerlendirebileceğimiz, sendikalarımızın ve üyelerimizin kabul edebileceği bir teklif ne yazık ki sunulmadı" açıklamasını yaptı.