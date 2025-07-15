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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam HAK-İŞ Başkanı: Almadığımız ücretin borçlusu durumuna düştük - İş-Yaşam Haberleri

        HAK-İŞ Başkanı: Almadığımız ücretin borçlusu durumuna düştük

        HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü sürecinde gelinen aşamaya ilişkin, "Mart-nisan aylarında yüzde 20 dilimine girdik vergide. Yüzde 5 oradan kaybımızı düşünürseniz biz almadığımız ücretin borçlusu durumuna düştük. Getirilen teklifler bizim taleplerimizle yakın bir çerçevede olsa bu müzakerelerin gerçekten anlamı daha da büyük olacak" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 07:36 Güncelleme: 15.07.2025 - 07:36
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        'Almadığımız ücretin borçlusu durumuna düştük'
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        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü sürecinde gelinen aşamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Arslan, "Çalışanlarımızın ilk 6 ay alacağı zamlarda, ne yazık ki müzakerelerin henüz tamamlanmamış olduğu birinci 6 ayı geride bırakmış olduk. Bu tekliflerde hem TÜRK-İŞ hem de HAK-İŞ tarafından kabul edilecek teklif olmadığı için değerlendirmeye bile alınmadı" diye konuştu.

        "ÜYELERİMİZİN KABUL EDEBİLECEĞİ BİR TEKLİF SUNULMADI"

        Yeni bir teklifle görüşmelerin yenilenmesi gerektiğine vurgu yapan Mahmut Arslan,"Daha sonra bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde de bu tekliflerin kamu çerçeve protokolünün masada imzalanmasını geciktireceğini, bu konuda çalışanların beklentilerinin karşılanmadığını, yeni bir teklifle bunun yeniden masaya dönülmesi gerektiği gibi taleplerimizi hükümet yetkililerine ve Sayın Bakana da ilettik. 27 Haziran'da verilen ikinci teklifte evet bir ilerleme vardı ama bu ilerleme bizim değerlendirebileceğimiz, sendikalarımızın ve üyelerimizin kabul edebileceği bir teklif ne yazık ki sunulmadı" açıklamasını yaptı.

        Bu teklifin de taraflarca kabul edilmeyeceğini de ilan ettiklerini anımsatan Arslan, "HAK-İŞ, bu Kamu Çerçeve Protokolü’nün 600 bin civarındaki işçisinin yarısından fazlasını temsil eden bir konfederasyon. Bütün bu iş yerlerimizde çalışan arkadaşlarımızın limanlar, üniversiteler, darphane gibi Türkiye'nin stratejik iş yerlerinde, stratejik kurumlarında örgütlü ve yetkili sendikadır. Bu sürecin masada uzlaşmayla sonuçlanmasını en çok isteyen konfederasyonlardan birisi HAK-İŞ'tir. Ülkemizin içinden geçtiği zor şartların farkındayız. Ancak bu zorlu süreçlerin çalışanlar için de zorlu süreçler oluşturduğunun farkındayız. Mart-nisan aylarında yüzde 20 dilimine girdik vergide. Yüzde 5 oradan kaybımızı düşünürseniz biz almadığımız ücretin borçlusu durumuna düştük" ifadelerini kullandı.

        "ARADA ÇOK BÜYÜK BİR MAKAS VAR"

        Önümüzdeki günlerde grev kararı geleceğini belirten Arslan şunları söyledi:

        "Getirilen teklifler bizim taleplerimizle yakın bir çerçevede olsa bu müzakerelerin gerçekten anlamı daha da büyük olacak. Fakat arada çok büyük bir makas var. Bunun giderilmesi konusunda hükümetimizin tekliflerini makul çizgiye çekmesi gerekiyor. Başta ücretlerimizin toplu sözleşme tarihlerinden kaynaklı değişikliklerinin giderileceği bir taban ücret uygulaması olmak üzere, her iş kolumuza ait işletmelerimizde sendikalarımızın, üyelerimizin taleplerinin karşılanacağı bir modelin ivedilikle gerçekleşmesini istiyoruz. Sendikalarımızın yetkilileriyle koordinasyon kurulu başkanlığımız toplantıdan sonra bir toplantı daha gerçekleştirecekler. Her iş kolundaki sendikalarımızın taleplerinin ve bu taleplerin hangi noktada nasıl gerçekleşeceği hususundaki değerlendirmeler yeniden alınacak ve bu sürecin hızlanması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Şu ana kadar sendikalarımız sürelerini dikkate alarak grev kararı aşamasına önümüzdeki günlerde gelecekler."

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