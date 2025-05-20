Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hakan Altun, Oktay Kaynarca ve Seda Sayan, Arnavutköy'deki bir mekânda buluştu. Ekibin, Altun’un Bodrum’dan İstanbul’a dönüşünü kutlamak için bir araya geldiği öğrenildi.

Hakan Altun

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hakan Altun, Hülya Avşar ile yaptığı 'Ahım Olsun' düeti hakkında konuştu ve "Geri dönüşler çok güzel, dinleyicilerimiz beğenmiş" ifadelerini kullandı.

Hakan Altun, ayrıca yeni bir klip çekeceğini ve Harbiye konserlerine hazırlık yaptığını da duyurdu.

Seda Sayan ise Tan Taşçı ile yaptığı yeni düet hakkında konuşarak; "Kızılcık Şerbeti' için çok güzel bir düet oldu, çok iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

Seda Sayan ve Oktay Kaynarca