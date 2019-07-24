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Haberlerİş-Yaşam

Hakan Atilla kimdir? Mehmet Hakan Atilla kaç yaşında, nereli?

Hakan Atilla, 32 aydır tutuklu bulunduğu ABD'de serbest bırakılmasının ardından bugün Türkiye'ye geldi. Hakan Atilla havalimanında ailesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından karşılandı. İşte Hakan Atilla'nın hayatından detaylar

Hakan Atilla

Hakan Atilla kimdir? sorusu bugün Türkiye2ye gelmesinin ardından gündeme geldi. Hakan Atilla, 27 Mart 2017'de New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasından ise masum olduğuna karar vermişti. İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Hakan Atilla, 32 ay hapis cezası almıştı. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016'da ABD'de tutuklanan iş insanı Rıza Sarraf ise yargılanmasına kısa süre kala 26 Ekim 2017’de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti. Hakan Atilla'nın hayatından detaylar haberimizde.

 

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

1970'te Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Tahsilini tamamlamasının ardından 1995'te Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı ünvanıyla göreve başlayan Hakan Atilla, bunun ardından Bankaclık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev aldı.

Son olarak Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Mehmet Hakan Atilla, 2007-2011 yıllarında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yaptı. Mehmet Hakan Atilla, 2011'den 2017 Mart ayında ABD'de tutuklanana kadar Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

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