Hakan Aysev'in mutluluk gözyaşları
Kaybolan köpeği Bianca'ya kavuşan tenor Hakan Aysev, mutluluktan gözyaşlarına boğuldu
Tenor Hakan Aysev, geçtiğimiz günlerde köpeği Bianca'nın kaybolduğunu duyurmuştu.
Telaş içinde köpeğini arayan Hakan Aysev, mutlu haberi aldı. Ünlü tenor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile köpeğinin bulunduğunu söyledi.
Mutluluktan gözyaşlarına boğulan Hakan Aysev, köpeğine kavuştuğu anların videosunu; "Komşum Panaroma bulmuş daha doğrusu ona gitmiş. Sağlıklı ve kavuştuk çok şükür" diyerek yayımladı.