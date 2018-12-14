Milli takımın ve Galatasaray'ın efsanelerinden, eski futbolcu Hakan Balta ve eşi Derya Balta geride bıraktığımız gün bir AVM'de objektiflere yansıdı.

2019 yılbaşının yaklaşması ile hediye alışverişine çıkan ünlüler kervanına katılan Balta ailesi gün boyu doyasıya alışveriş yaptı. Akşam saatlerinde alışverişlerini bitiren çift bir restoranda baş başa akşam yemeği yedi.

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