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Son zamanlarda sosyal medyada sürekli köpekleri ile görüntü paylaşan Bensu Soral muhabirlerin, "Bebeğiniz ile ne zaman bu tarz videolar paylaşacaksınız?" sorusuna oyuncu, "Böyle şeyler tabii ki kısmet ama yakın zamanda bir bebek istiyoruz" cevabını verdi.