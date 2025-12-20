Hakan Bıçakçı ile ilişkiler üzerine sohbet Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin Atlas Publishing Lab iş birliğiyle düzenlediği Yazar–Editör Sohbetleri dizisi, Aralık ayında edebiyat ile psikoloji alanlarını buluşturan bir söyleşiyle devam ediyor. Yazar ve klinik psikolog Tuğçe Isıyel ile yazar Hakan Bıçakçı, gündelik hayatın içinden beslenen ilişkisel çıkmazları ve romantik ilişkilerdeki iletişimsizlik hâllerini farklı disiplinlerin bakış açılarıyla ele almak üzere bir araya geliyor.

Tuğçe Isıyel

Farklı alanlarda üretim yapan iki yazar, bireysel deneyimler, duygusal kırılmalar ve ilişkilerde tekrar eden sorunlar etrafında şekillenen anlatıların edebiyat ve düşünce dünyasındaki karşılıklarını tartışacak. Söyleşide, ilişkilerin gündelik dili, suskunluklar, yanlış anlamalar ve içsel çatışmalar; psikoloji ile edebiyatın kesiştiği bir zeminde ele alınacak.