Bilgin, ablasıyla birlikte yer aldığı siyah beyaz fotoğrafın altına şu notu düştü:

Yıllar yıllar önce ablamla yine 23 Nisan'a hazırlanmıştık, hayata o zaman da hep heyecanla, umutla bağlıydım… Dünya, ülkem bana ne yaşatırsa yaşatsın, şikayet etmeden, tutunmaya, ayakta kalmaya çalıştım. Böyle olmaz dediler, kavga et, savaş, severek nereye kadar ayakta durabilirsin? Ben de dedim ki "buraya kadar geldim sadece severek, fena da değil, sevmeye devam." 55'i bitirdim, devamında görüşmek dileğiyle...