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        Haberler Spor Futbol İtalya Hakan Çalhanoğlu: Milan'dan intikamımı aldım - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu: Milan'dan intikamımı aldım

        İtalya Serie A'da Inter ile şampiyonluğa ulaşan Hakan Çalhanoğlu, eski takımı Milan'ın taraftarları için çok konuşulacak açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 20:47 Güncelleme: 24.04.2024 - 20:47
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        İtalya'da Inter'le şampiyonluğa ulaşan Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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        Il Giornale'ye konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Milan taraftarlarının bana ve aileme yaptıklarını unutamıyorum. Inter ile şampiyon olmak benim için büyük bir intikam oldu." dedi.

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        "YAPILANLARI HAK ETMEDİM"

        Yapılanları hak etmediğini söyleyen Hakan, "Bana yapılanları hak etmediğimi düşünüyorum. Hiçbir şey söylemeden sessizce işimi yaptım. Bu zafer bana her şeyin karşılığını verdi." ifadelerini kullandı.

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        "HAYALİM GERÇEK OLDU"

        Hakan Çalhanoğlu, "Hep sessiz bir şekilde çalıştım ve aynı zamanda sessiz bir şekilde acı çektim. Inter'e geldiğimde tek amacım elimden gelenin en iyisini yapmak ve bu olağanüstü takımla şampiyon olmaktı. Her zaman büyük bir kulüpte kazanmayı hayal etmiştim. Bu Inter ile oldu. Daha mutlu olamazdım." açıklamasını yaptı.

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        Milano'ya olan sevgisinden bahseden başarılı futbolcu, "Milano'da kendimi evimde gibi hissediyorum. Futbolu bıraktığımda bile burada yaşamak isterim çünkü buradaki insanlar beni seviyor, bunu hissediyorum." diye konuştu.

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