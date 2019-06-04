İtalya’nın Milan takımında oynayan ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2 sene önce muhteşem bir düğünle çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile dünyaevine girmişti.
Sinem-Hakan Çalhanoğlu çifti, ihanet iddialarının ardından boşanma kararı almıştı. Ayrılık haberlerinin ardından Sinem Gündoğdu’nun hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile boşanma aşamasında olduğu 6 aylık hamile eşi Sinem Çalhanoğlu, 3,5 ay sonra barışmıştı.
Çiftin bebekleri Liya, 2 ay önce dünyaya gelmişti. İkilinin evliliklerindeki kötü günler geride kaldı. Ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu, eşi ve kızıyla karesini sosyal medya hesabından, "Ailem" notuyla paylaştı. Çiftin paylaşımlarına çok sayıda 'Maşallah' yorumları yapıldı.
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