Hakan Çalhanoğlu: Önümüze bakacağız!

UEFA Uluslar B Ligi 5. hafta maçında sahasında Galler ile 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız'da Hakan Çalhanoğlu, mücadele sonrası konuştu.

İşte deneyimli yıldızın o sözleri:

Çok maç trafiği olduğu için dinlenme sürecim az oluyor. Sakatlığımdan 2 hafta sonra döndüm. Yine aynı yerim ağrıdı, batmaya başladı. Risk almak istemedim, bakacağız MR'da. Tam hazır değilim.

"İLK YARIDA İYİ OYNADIK"

Futbolda böyle şeyler oluyor ama iyi oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda iyi oynadık, onları çok sıkıştırdık ama olmadı. Yolumuza bakmamız gerekiyor.