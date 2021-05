Hakan Karaahmet: Giresunspor Süper Lig’de iyi şeyler yaparak, ses getirecektir

TFF 1. Lig’in son haftasında deplasmanda Tuzlaspor’u 2-1 mağlup ederek 44 yıl sonra Süper Lig’e yükselen GZT Giresunspor’da Başkan Hakan Karaahmet maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şu an neler hissettiğini bilmediğini ifade eden Karaahmet, “Ama güzel şeyler olduğu kesin. Çok uzun bir süreç. Bu uzun süreç bize de baskı oldu. Büyük beklentiler, hedefler böyle kazanılıyor. Çok güzel bir sezon geçirdi Giresunspor. Örnek bir sezon geçirdi. Şu an Giresunlular çok mutlular biliyorum. Çok şükür şu an kelime bulamıyorum. Milyonlarca dolar dağıtsanız bu mutluluğu veremezsiniz. Her yerden şu an insanlar görüntüler atıyor. Bu benim için büyük bir şey. Pandemi kurallarına dikkat edelim. Sevinelim, coşalım, Giresun karşılamasını oynayalım ama pandemi kurallarına dikkat etsinler” diye konuştu.

“İNŞALLAH GİRESUN ŞEHRİ SÜPER LİG’E YAKIŞACAK”

Süper Lig’deki hedeflerini de açıklayan Başkan Hakan Karaahmet, “Ben ve teknik kadrom, Giresunspor dikkat ederseniz hiç federasyon eleştirmedi. Hiç hakem de eleştirmedi. Herkesin tarzı kendine. Hiç eleştirmedik, çünkü onlarda insan. İstatistiğe bakarsanız bir tane penaltı atmış. Şampiyon olan bir takım bir tane penaltı. Herhalde ceza alanında bizim de düşen çok oyuncularımız olmuştur. Ama hakem, pandemi şartlarında onlar da stresliler, hata yapabilirler. Hemen onları kötü adam ilan etmenin de çok doğru olmadığını düşünüyorum. Şahsi görüşüm. Hiç federasyonu, hakemleri eleştirmeden de şampiyon olunabiliyor. Burası önemli. Süper Lig’deki kriterimizde bu. Şu anda Süper Lig takımlarının başkanlarına, taraftarlarına Giresun’da çok güzel balık var, pide var. Sahil kenti, bir tarafı mavi, bir tarafı yeşil. Güzel bir deplasman oldu. İnşallah Giresun şehri Süper Lig’e yakışacak. Genlerinde var. Birinci hedefi bu ligde kalmak. Ben büyük hedefler koymayı sevmem. Önce bu ligde kalacak takımı yapmak. Bu sezonda öyle yapacak demiştim. Güzel bir Giresun seyredecekler. Bazı konularda örnek olmaya çalışacağız. Şu an nasıl sevineceğimizi bilmiyoruz. Giresunspor Süper Lig’de aynı tarzını devam ettirecek” şeklinde konuştu.

“DOĞRU KİŞİYİ BULUP, GETİRMEK ÖNEMLİ”

Gelecek sezon yapılacak transferler için de konuşan Karaahmet, “Giresunspor’da bu sene oynayan yabancılara bakarsanız Türkiye’de bu ligde oynayan yabancılar yoktu. Yine aynı tarzı takip edeceğiz. Doğru kişiyi bulup, getirmek önemli. Sadece futbolcu ismi ile olan bir şey değil. Biz aldığımız zaman ‘küme düşebilir veya ligde kalabilir’ demişlerdi. Biz biliyoruz ne olduğunu. Hatayspor örneği var. Büyük maliyetleri kulüpleriniz kaldıracak yükü yok. Bu büyük maliyetleri kulübü sokmamız lazım. Giresunspor biz geldiğimizde çok ciddi borçları olan bir kulüptü. Bazı menajerler Giresunspor’u borç batağına sokmuşlardı. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Ayakları yere basan, nasıl bu sezon parmak ısırttıysa gelecek sezon Süper Lig’de örnek bir takım kuracağız. Futbolcularımız dikkat çekici olacaklar. Bence Giresunspor Süper Lig’de iyi şeyler yaparak ses getirecektir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.