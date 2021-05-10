Hakan Karaahmet: Giresunspor Süper Lig’de iyi şeyler yaparak, ses getirecektir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbol1. LigGiresunspor
ABONE OL

Hakan Karaahmet: Giresunspor Süper Lig’de iyi şeyler yaparak, ses getirecektir

GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Giresunspor’un Süper Lig’de iyi şeyler yaparak ses getireceğine inandığını söyledi

Hakan Karaahmet: Giresunspor Süper Lig’de iyi şeyler yaparak, ses getirecektir

TFF 1. Lig’in son haftasında deplasmanda Tuzlaspor’u 2-1 mağlup ederek 44 yıl sonra Süper Lig’e yükselen GZT Giresunspor’da Başkan Hakan Karaahmet maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şu an neler hissettiğini bilmediğini ifade eden Karaahmet, “Ama güzel şeyler olduğu kesin. Çok uzun bir süreç. Bu uzun süreç bize de baskı oldu. Büyük beklentiler, hedefler böyle kazanılıyor. Çok güzel bir sezon geçirdi Giresunspor. Örnek bir sezon geçirdi. Şu an Giresunlular çok mutlular biliyorum. Çok şükür şu an kelime bulamıyorum. Milyonlarca dolar dağıtsanız bu mutluluğu veremezsiniz. Her yerden şu an insanlar görüntüler atıyor. Bu benim için büyük bir şey. Pandemi kurallarına dikkat edelim. Sevinelim, coşalım, Giresun karşılamasını oynayalım ama pandemi kurallarına dikkat etsinler” diye konuştu.

“İNŞALLAH GİRESUN ŞEHRİ SÜPER LİG’E YAKIŞACAK”

Süper Lig’deki hedeflerini de açıklayan Başkan Hakan Karaahmet, “Ben ve teknik kadrom, Giresunspor dikkat ederseniz hiç federasyon eleştirmedi. Hiç hakem de eleştirmedi. Herkesin tarzı kendine. Hiç eleştirmedik, çünkü onlarda insan. İstatistiğe bakarsanız bir tane penaltı atmış. Şampiyon olan bir takım bir tane penaltı. Herhalde ceza alanında bizim de düşen çok oyuncularımız olmuştur. Ama hakem, pandemi şartlarında onlar da stresliler, hata yapabilirler. Hemen onları kötü adam ilan etmenin de çok doğru olmadığını düşünüyorum. Şahsi görüşüm. Hiç federasyonu, hakemleri eleştirmeden de şampiyon olunabiliyor. Burası önemli. Süper Lig’deki kriterimizde bu. Şu anda Süper Lig takımlarının başkanlarına, taraftarlarına Giresun’da çok güzel balık var, pide var. Sahil kenti, bir tarafı mavi, bir tarafı yeşil. Güzel bir deplasman oldu. İnşallah Giresun şehri Süper Lig’e yakışacak. Genlerinde var. Birinci hedefi bu ligde kalmak. Ben büyük hedefler koymayı sevmem. Önce bu ligde kalacak takımı yapmak. Bu sezonda öyle yapacak demiştim. Güzel bir Giresun seyredecekler. Bazı konularda örnek olmaya çalışacağız. Şu an nasıl sevineceğimizi bilmiyoruz. Giresunspor Süper Lig’de aynı tarzını devam ettirecek” şeklinde konuştu.

“DOĞRU KİŞİYİ BULUP, GETİRMEK ÖNEMLİ”

Gelecek sezon yapılacak transferler için de konuşan Karaahmet, “Giresunspor’da bu sene oynayan yabancılara bakarsanız Türkiye’de bu ligde oynayan yabancılar yoktu. Yine aynı tarzı takip edeceğiz. Doğru kişiyi bulup, getirmek önemli. Sadece futbolcu ismi ile olan bir şey değil. Biz aldığımız zaman ‘küme düşebilir veya ligde kalabilir’ demişlerdi. Biz biliyoruz ne olduğunu. Hatayspor örneği var. Büyük maliyetleri kulüpleriniz kaldıracak yükü yok. Bu büyük maliyetleri kulübü sokmamız lazım. Giresunspor biz geldiğimizde çok ciddi borçları olan bir kulüptü. Bazı menajerler Giresunspor’u borç batağına sokmuşlardı. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Ayakları yere basan, nasıl bu sezon parmak ısırttıysa gelecek sezon Süper Lig’de örnek bir takım kuracağız. Futbolcularımız dikkat çekici olacaklar. Bence Giresunspor Süper Lig’de iyi şeyler yaparak ses getirecektir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Adana Demirspor ve Giresunspor Süper Lig'de!
FUTBOLAdana Demir ve Giresun, Süper Lig'de
Spor yazarlarından Ankaragücü - Fenerbahçe maçı yorumu
FUTBOL"O anda işler tamamen değişti"
Adana Demirspor taraftarı, kısıtlamada sokaklara döküldü!
FUTBOLKısıtlamada şampiyonluk kutlaması!
Son dakika! Türkiye Kupası finaline seyirci kararı!
FUTBOLTürkiye Kupası finaline seyirci kararı!
Şili Ligi takımı Deportivo Palestino'dan Filistin halkına puşili destek
FUTBOLŞili Ligi'nde Filistin'e puşili destek
Fenerbahçe'de büyük sevinç
FUTBOLAnkara'da büyük sevinç!
"Cüneyt Çakır'ın ölümcül kararları..." Galatasaray - Beşiktaş maçının yazar yorumları!
FUTBOL"İki haftada her şey olur!"
Ali Koç'tan önemli açıklamalar
FUTBOLAli Koç'tan önemli açıklamalar
Fatih Terim'in kumarı tuttu!
FUTBOLFatih Terim'in kumarı tuttu!
İbrahim Yıldız: 3 takımın da şampiyonluk şansı var
FUTBOL"3 takımın da şampiyonluk şansı var"