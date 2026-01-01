Habertürk
        Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk'ün yeni yıla birlikte girdiği iddia edildi - Magazin haberleri

        Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk’ün yeni yıla birlikte girdiği iddia edildi

        Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk arasında aşk yaşandığı iddiaları gündeme gelmişti. Soytürk'ün üstü kapalı açıklamalarının ardından, ikilinin yeni yıla birlikte girdiği öne sürüldü

        Giriş: 01.01.2026 - 22:45 Güncelleme: 01.01.2026 - 22:45
        Yeni yıla birlikte girdikleri öne sürüldü
        Yaklaşık üç yıl süren ve evlilik iddialarıyla sık sık gündeme gelen Hande Erçel ilişkisini noktalayan Hakan Sabancı, ayrılığın ardından adı çeşitli aşk söylentileriyle anılmıştı.

        2025’in sonlarına doğru ise Hakan Sabancı’nın bu kez oyuncu Rabia Soytürk ile aşk yaşadığı iddiası konuşulmaya başlandı. İddialar, Soytürk’ün katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamayla daha da güç kazandı.

        Ünlü oyuncu, konuyla ilgili sorulara net bir yanıt vermese de sözleriyle dikkat çekti. Rabia Soytürk; "Bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyor. Zamanı gelince konuşulur. Güzel şeyler vardır, çok tadı da kaçmasın" ifadelerini kullanarak iddiaları üstü kapalı şekilde doğrulamıştı.

        İkili hakkında şimdi ise yeni ve dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada paylaşılan bir masa fotoğrafında, Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk’ün isimlerinin yan yana yer alması, "Yeni yıla birlikte girdiler" yorumlarına neden oldu.

        Merve Boluğur: Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum

        Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Motosiklet kullanan bir erkeğin arkasına oturan Boluğur, "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum" ifadelerini kullandı.

        #Hakan Sabancı
        #Rabia Soytürk
