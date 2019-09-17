Sunucu Hakan Ural, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Öğlen saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde spor kombiniyle dikkat çeken Ural, bir restoranda Sinan Engin ve dostlarıyla bir araya gelerek koyu bir sohbete oturdu.
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