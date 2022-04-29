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Hakan Yılmaz: Gözlerim dolu dolu şükrediyorum

Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, kızları Deniz ve Yağmur'un fotoğraflarını yayınladı. Yılmaz çocuklarına "Canım kızlarım... Gözlerim dolu dolu şükrediyorum" sözleriyle seslendi

HABERTURK.COM
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Hakan Yılmaz (52), kızları Deniz (18) ve Yağmur (8) ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Gönderisine duygusal bir not düşen Yılmaz, "Canım kızlarım... Gözlerim dolu dolu şükrediyorum." ifadelerini kullandı.

    Ünlü oyuncunun paylaşımına; Özgür Ozan, Janset Pacal, Turgut Tunçalp, Mansur Ark, Serhat Osman Karagöz, Necmi Yapıcı ve Seray Sever gibi ünlü isimler yorum yaptı.
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    İKİ KEZ EVLENDİ

    Öte yandan Hakan Yılmaz, ilk evliliğini kızı Deniz'in annesi Bengü Yılmaz ile 1997-2011 yılları arasında gerçekleştirmişti. Ünlü isim, 2013'te de Elif Yılmaz ile nikah masasına oturmuştu. Çift, kızları Yağmur'u 2014 yılında kucağına almıştı.
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Esra Ceyhan ile kızı Ayşe
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Kenan Çoban ile oğlu Miraç Mert
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Görkem Sevindik-Kübra Siyahdemir çifti ile oğulları
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Azra Akın-Atakan Koru çifti ile oğulları Demir
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Defne Samyeli ile kızları Deren Talu ve Derin Talu
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Hazal Kaya-Ali Atay çifti ile oğulları Fikret Ali
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Can Bonomo-Öykü Karayel çifti ile oğulları Roman
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti ile oğulları Can
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti ve oğulları Marsel
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları Gülenay Çoruh
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Şafak Sezer ile kızı Sudem
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Uraz Kaygılaroğlu ile kızı Ada
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Levent Özdilek ile kızı Naz
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte...
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Şoray Uzun ile çocukları
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Demet Şener, kızı İrem ve oğlu Ömer
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    İbrahim Büyükak ile oğlu Aslan Oktay
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade ile kızları Narin
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Cenk Torun ile Nevin Ursavaş'ın oğlu Şan
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Merve Özbey-Kenan Koçak ile kızları Elif Özüm
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Suna Yıldızoğlu ile kızı Yasemin Kay Allen
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Arzu Yanardağ ile kızı Alara Maya
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Bülent Serttaş ile kızı Miray
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Nazlı Çelik ile kızı Kayra
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Özgür Ozan ile oğlu Ali Demir Ozan
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Yeşim Salkım ile kızı Meryem Ada
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Tuğba Coşkun'un Mehmet Ali Erbil ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Volkan Konak ile kızı Şimal
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Burak Sağyaşar-Hatice Şendil ile oğulları Can
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Alişan ile çocukları Burak ve Eliz
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Haluk Levent ile kızı Ela Acil
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Seda Bakan ile kızı Leyla
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Nur Fettahoğlu ile kızı Elisa Güzin
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman çifti ile oğulları Efehan
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Vedat Milor ile Ceylan Handan
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Umut Akyürek ve kızı Melek Bal
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Burcu Kara ve oğlu Ali
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Sibel Can ile kızı Melisa Ural
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Nefise Karatay ile kızı Maya
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Necip Memili ile kızı Asya
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Cem Yılmaz ile oğlu Kemal
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    İpek Açar ile kızı Aslı Gönül
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    İzzet Yıldızhan ve çocukları
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Feridun Düzağaç ve kızı Tuya Naz
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Tolga Çevik ile çocukları Tan ve Tuna
  • Hakan Yılmaz kızları Deniz ve Yağmur'u paylaştı

    Coşkun Sabah ile kızı Roza Sabah

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