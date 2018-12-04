6 | 14

PEKİ BU BİR KURAL İHLALİ MİDİR? Evet... Ama bu şimdi kitabına uydurulacak, hakem hatasına sokulacak. Hani VAR olmasaydı derdik ki "Yahu hakemdir görmez." İyi güzel de sizin önünüze kocaman televizyonlar kurdular, uzaydan görüntü alıyorsunuz. Daha hâlâ burada hata yapıyorsanız yuh size. Bakalım şimdi Kulüpler Birliği toplanacak ne açıklama yapacak? Bence zor yaparlar. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman iki haftadır istediğini yaptı ve karşılığını aldı. Altta kalanların canı çıksın! Onun işi bitti. Kulüpler Birliği'nin bazı başkanlarını hayretler içinde izliyorum. Ayaklarına kurşun sıkıyorlar.