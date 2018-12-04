Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında Diagne'nin penaltı atışının ardından yaşananlar tartışma yarattı.
Hakem yorumcuları, pozisyonda her iki takım oyuncularının da kural ihlali yaptığı gerekçesiyle, penaltı atışının tekrar edilmesi yönünde görüş belirtti. İşte o yorumlar:
ERMAN TOROĞLU - SABAH
Kasımpaşa penaltı kazanıyor. Kasımpaşalı oyuncu penaltıyı atıyor, kaleci kurtarıyor, ikinci Kasımpaşalı oyuncu gelerek topa vurup golü yapıyor. Önce atanla tutana, bakalım. Atan, vuruş ihlali yapıyor mu? Hayır... Peki tutan, duruş ihlali yapıyor mu? Evet, 1 metre öne çıkıyor. Peki ceza alanı ihlali yapan futbolcu durumları nasıl?
Televizyondan gördüğümüz kadarıyla Kasımpaşalı oyuncu penaltı vuruşunu yaptığı an benim sayabildiğim 6 veya 7 iki takım oyuncusu da ihlal yapıyor. Kaleye daha yakın olan futbolcu gelip golü atıyor. Peki şimdi ne olacak? Atan ihlal yapmıyor, kaleci ihlal yapıyor ve topu kurtarıyor iki takım futbolcuları da ihlal yapmıyorsa yani gol olmuyorsa o zaman penaltıyı tekrar etmek gerekir.
Peki... Atan ihlal yapmıyor, kaleci ihlal yapıyor iki takım futbolcuları da ihlal yapıyorlar ama atanın arkadaşı da ihlal yapıp golü atıyor. O zaman yine penaltı tekrar edilir. Hakemin endirekt vuruş vermesi için atan ihlal yapmayacak, kaleci ihlal yapmayacak, atanın arkadaşı ihlal yaparsa o zaman hakemin başlattığı gibi başlatırsın. Yani Kasımpaşa'nın aleyhine vuruş verirsin.
PEKİ BU BİR KURAL İHLALİ MİDİR? Evet... Ama bu şimdi kitabına uydurulacak, hakem hatasına sokulacak. Hani VAR olmasaydı derdik ki "Yahu hakemdir görmez." İyi güzel de sizin önünüze kocaman televizyonlar kurdular, uzaydan görüntü alıyorsunuz. Daha hâlâ burada hata yapıyorsanız yuh size. Bakalım şimdi Kulüpler Birliği toplanacak ne açıklama yapacak? Bence zor yaparlar. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman iki haftadır istediğini yaptı ve karşılığını aldı. Altta kalanların canı çıksın! Onun işi bitti. Kulüpler Birliği'nin bazı başkanlarını hayretler içinde izliyorum. Ayaklarına kurşun sıkıyorlar.
AHMET ÇAKAR - SABAH
Dün gece Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında çok açık, izahı mümkün olmayan bir kural hatası yaşandı. Kasımpaşa penaltıyı kazandı. Penaltı kullandı, kaleci Harun kurtardı, dönen topu bir başka Kasımpaşalı Eduok gol yaptı. Fakat VAR hakemi orta hakemi uyardı, orta hakem videoya gitti, baktı ve Fenerbahçe lehine bir çift vuruş verdi. Kural çok açık...
Penaltı atışından önce iki takım oyuncuları da vuruştan evvel ceza alanına girerler ve kaleci topu kurtarırsa atış tekrar edilecektir. Kural bu kadar açıkken, üstelik hakem videonun başında topa vurulmadan önce Fenerbahçeli ve Kasımpaşalı en az birer oyuncuyu ceza alanına girerek ihlal yaptıklarını görmüşken penaltı atışını tekrar ettirmeyip Fenerbahçe lehine çift vuruş vermesi çok açık bir kural hatasıdır.
Şayet hakem VAR'a gitmeden bu kararı verseydi bu kural hatası olmazdı zira hakem ben sadece ceza alanına Kasımpaşalı Eduok'un erken girdiğini gördüm, Fenerbahçelilerin ceza alanına girdiklerini görmedim der ve durumu kural hatasından çıkartıp basit bir hakem hatasına taşıyabilirdi.
Fakat VAR'a gidildiği an olay yorumdan, "Ben öyle gördüm şöyle gördüm" ifadesinden çıkıyor. Zira maçın orta hakemi videoda resmen penaltı atışı yapılmadan evvel Kasımpaşalı Eduok ve en az 2-3 F.Bahçeli oyuncunun ceza alanına erken girdiğini görüyor. Dolayısıyla şayet Kasımpaşa takımı maçın tekrar yönünde bir itirazda bulunursa maç tekrar edilebilir.
DENİZ ÇOBAN - FANATİK
Penaltı tekrar kullanılmalıydı. Kasımpaşa puan kaybederse kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle itiraz edebilir. Türk hakemlik tarihinde “Kural hatası” yapan hakeme (Beşiktaş-Sivasspor) hemen ertesinde bir başka önemli maç veren MHK başkanı olmamıştır. Dünya hakemlik tarihinde çıktığı ikinci maçta da kural hatası yapan bir başka hakem olmamıştır.
BÜNYAMİN GEZER - BEIN SPORTS
Penaltı tekrar edilmeliydi. Kural hatası yapıldı.
MUSTAFA ÇULCU - HÜRRİYET
“Bir penaltı vuruşu öncesi iki takımdan oyuncular ceza alanına girerse, atış gol olsun ya da olmasın vuruş tekrar edilmelidir. Eğer penaltıyı kullanan takımdan bir oyuncu girer ve topla oynarsa o takımın aleyhine endirekt serbest vuruş verilir. Hakem bu maçta penaltıyı tekrar ettirmeliydi. Bu bir kural hatasıdır”
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