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Hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak 2022? İşte 1500 hakim ve savcı alımı başvuru şartları

Hakim ve savcı alımı ile ilgili ilan Resmi Gazete'de yayınlandı. Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana göre 1500 kişi alınacak. Peki, hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak 2022? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de başvuru şartları...

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  • Hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak 2022? İşte 1500 hakim ve savcı alımı başvuru şartları

    Hakim ve savcı alımı başvurularına ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Türkiye'nin dört bir yanından başvuru yapmaya hazırlanan binlerce adayı yakından ilgilendiren konuya ilişkin merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte hakim ve savcı başvuruları ile ilgili ayrıntılar... 
  • Hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak 2022? İşte 1500 hakim ve savcı alımı başvuru şartları

    2022 HAKİM SAVCI YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

    Resmi Gazete'de yayımlanan hakim ve savcı alımı ilanına göre; Adalet Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 2022 yılı kapsamında Yazılı Yarışma sınavı ve Mülakat ile 9. ve 5. dereceli kadrolara 1200 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 150 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı, 150 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1500 hakim ve savcı alınacak. ÖSYM tarafından yapılacak sınav 26-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.
  • Hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak 2022? İşte 1500 hakim ve savcı alımı başvuru şartları

    2022 HAKİM SAVCI BAŞVURU ALIMI NE ZAMAN?

    Adaylar başvurularını, 4-11 Ekim 2022 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde alacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır. Geç başvuru günü, 18 Ekim 2022 tarihidir.
  • Hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak 2022? İşte 1500 hakim ve savcı alımı başvuru şartları

    Sınava girmek isteyen bütün gençlerimize hakim ve savcı adayı olmak isteyen ve bu mesleği şerefle yapmak isteyen her bir vatandaşımıza buradan duyurmuş olduk ve onları şimdiden sınava hazırlanmaya 26-27 Kasımdaki sınava çalışmaya davet ediyoruz. Sınavın müracaat tarihleri bilahare Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir onu da eminim ki takip edeceklerdir."
  • Hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak 2022? İşte 1500 hakim ve savcı alımı başvuru şartları

    2022 HAKİM SAVCI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

    a) Türk vatandaşı olmak,

    b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1987 ve daha sonra olanlar sınavlara başvuru yapabileceklerdir)

    Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1977 ve daha sonra olanlar sınava başvuru yapabileceklerdir)
  • Hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak 2022? İşte 1500 hakim ve savcı alımı başvuru şartları

    c) Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, İdarî yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

    ç) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

    d) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
  • Hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak 2022? İşte 1500 hakim ve savcı alımı başvuru şartları

    e) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği bulunmamak,

    f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

    g) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

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